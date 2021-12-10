江詩丹頓101快閃店迎節慶氣氛 虎年限量表福虎獻瑞
隨著耶誕氣息的靠近，各家頂級精品品牌無不在城市中推出佳節造景裝置，甚至是推薦的餽贈禮品精選。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）近日於台北101購物中心松智路入口打造了一方「複雜功能體驗快閃店」，提供消費者近距離欣賞2021年的全新複雜功能腕表，同時再獻上2022年虎年生肖腕表，遠眺來年。
在頂級鐘表領域中定義的「複雜功能（complication）」，又以萬年曆（Perpetual）、陀飛輪（Tourbillon）以及逆跳（Retrograde）三種最為複雜精密。其中萬年曆是指能夠自動分辨一年的大小月、以及每四年一次的閏月，是當今最為複雜的曆象功能顯示；陀飛輪則因為特殊的機制結構，將能抵消地心引力對機械的影響，進而提升運行的精準度，並帶有華麗的旋風視覺；逆跳則是面盤上的曆象指針如星期、日期將能呈現飛返、逆時針的運作，有其吸睛視覺，加上「逆跳」機芯所要耗費的較大能量，同時考驗著機芯的耐用與穩定度，例如現場便展出一只Patrimony的日期星期雙逆跳貴金屬腕表，典雅但極富賞玩樂趣。
江詩丹頓的「複雜功能體驗快閃店」現場除了以簡約、但具高級感的裝置讓人明瞭深奧的機械原理，凡從12月10日（五）至12月13日（一）周末期間，凡在快閃店內拍照打卡、同時加入江詩丹頓官方LINE好友，還可獲得限量聖誕精美禮物乙份。於此同時，品牌近期也發表全新藝術大師系列（Métiers d’Art）2022虎年生肖腕表（The Legend of the Chinese Zodiac - Tiger），表款從剪影藝術得到靈感，將象徵權威、力量，並帶有驅邪降福的瑞獸，揉合精雕、大明火琺瑯兩種工藝呈現在面盤之上。
由237個零件組成的2460 G4機芯，將在四個獨立視窗中展現小時、分鐘、日期、星期四種時間資訊，鉑金搭配藍色面盤，以及粉紅金搭配紅色面盤，各限量12只。鉑金款訂價424萬、粉紅玫瑰金款則為349萬。同時表款已抵達台北101專賣店上，品牌並歡迎收藏家預約鑑賞，地址為台北市市府路45號2樓，電話則為02-8101-8658。
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