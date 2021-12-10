百貨店王台中新光三越的新奢華！見識台中人的血拚日常

全台百貨店王新光三越台中中港店，3、4樓超過130個品牌睽違10年首度聯合改裝，打造新奢時尚聖地，滿足精品年輕化、潮流化並與生活型態串連的時尚趨勢。改裝開幕這天也讓人見識到台中人「血拚就是日常」的實力，雖是平日但各店內都有許多「認真逛街、認真買的民眾」，人手好幾袋精品的消費者大有人在，目測提袋率超過天龍國台北，消費力驚人，當中更有不少是年輕族群。3、4樓改裝預計帶動2成業績成長，今年台中店有望超越去年200億元（含稅）業績，持續穩坐全台百貨店王。

新光三越台中中港店全館約800品牌，當中有4成為全台店王，今年雖逢疫情緊張，但也加碼投資，全館改裝調整三分之一、約300家品牌，下半年3樓與4樓進行10年來首度聯合改裝，含括61個中部獨家專櫃，同時抓住頂級餐飲趨勢，9月引進初魚鮨、11月11日橘色涮涮屋開幕後，已成台中目前最難訂位的餐廳之一，目前訂位均需排到明年3月後。

新光三越台中中港店分析台中人購物特性為：敢花錢、願意投資自己。為此，也特別重金打造最新穎、時髦的買場，持續導入趨勢品牌，帶給消費者新鮮感。

今日以全新面貌見客的3樓「新奢潮殿堂」，結合輕奢大店 x 趨勢時裝 x 潮感生活三大概念，把輕奢精品、輕珠寶、香氛、潮流、運動重點品牌大集結，把風格型人所需、生活搭配的品牌集中在一個樓層就可以方便買到。

輕奢品牌包含COACH、POLO Ralph Lauren、MICHAEL KORS、LONGCHAMP、HOGAN、PAUL SMITH、SHIATZY、HEARTS ON FIRE、GEORG JENSEN、SWAROVSKI、CHARRIOL。

國際級當代設計師服飾品牌包含PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、Alice+Olivia、MARC JACOBS、Joseph Studio、ARTIFACTS、maje、SANDRO、ck Calvin Klein、agnes b.、CLUB MONACO、iCB。當中Joseph Studio為品牌特別開發年輕化、日常設計的副線新品牌，台中店為全球首發。

高階潮流 X 高端運動品牌聚集Lululemon、BEAMS、adidas Original、Allsaints、SHOEX、CONVERSE；匯集12家輕珠寶品牌打造全台百貨最完整的輕珠寶區，包括PANDORA、agete、ete、REDLINE、AHKAH、VA Vendome Aoyama、ANVI、Grastyle等品牌。