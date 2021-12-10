派對、露營必備氣氛高手 LG Xboom 360全向環繞藍牙喇叭搶先亮相

居家運動、戶外露營風潮正盛，只準備小小的音箱肯定不夠過癮，LG搶先在台亮相了全新Xboom 360全向環繞藍牙喇叭，可攜式設計，擁有最長達10小時的續航力，圓錐形設計可創造360度全向環繞音場，不受室內或戶外限制，即使多人聆聽也無死角，走到哪裡都能享受360度沉浸式環繞音效體驗。

Xboom 360全向環繞藍牙喇叭擁有清脆高音、強勁低音，內建9種情境氣氛燈的模式，也可以自訂顏色及光線亮度，最多可搭配1,680萬種組合，無論是戶外派對、野餐、室内追劇、欣賞音樂等都能巧妙營造不同氛圍，帶來更立體的情境式聆聽觀影感受。