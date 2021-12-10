聽新聞
test
0:00 / 0:00
派對、露營必備氣氛高手 LG Xboom 360全向環繞藍牙喇叭搶先亮相
居家運動、戶外露營風潮正盛，只準備小小的音箱肯定不夠過癮，LG搶先在台亮相了全新Xboom 360全向環繞藍牙喇叭，可攜式設計，擁有最長達10小時的續航力，圓錐形設計可創造360度全向環繞音場，不受室內或戶外限制，即使多人聆聽也無死角，走到哪裡都能享受360度沉浸式環繞音效體驗。
Xboom 360全向環繞藍牙喇叭擁有清脆高音、強勁低音，內建9種情境氣氛燈的模式，也可以自訂顏色及光線亮度，最多可搭配1,680萬種組合，無論是戶外派對、野餐、室内追劇、欣賞音樂等都能巧妙營造不同氛圍，帶來更立體的情境式聆聽觀影感受。
結合了LG Xboom專屬App，還可使用提供多種專屬娛樂模式，可根據音樂類型調整音場模式、自訂氣氛燈顏色組合、多人同時連接播放等，最厲害的是，還可以把App當DJ盤刷起來，隨著不同空間及使用情境，輕鬆打造全向式音效及高品質聽覺享受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言