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日本年賣40萬顆洗臉蒟蒻海綿撤出台灣！粉絲哀號先狂搶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
畑中義和商店的蒟蒻海綿，日本年銷40萬以上。圖／畑中義和商店提供
畑中義和商店的蒟蒻海綿，日本年銷40萬以上。圖／畑中義和商店提供

日本銷售超過134年，每年賣出40萬顆水凝光洗顏蒟蒻海綿的畑中義和商店，去年在台上市後，銷售長紅，也吸引不少討論與購買，但如今卻宣布退出台灣市場，讓許多粉絲都很震驚，趕忙上網搶購，官網甚至一度當機12小時，而畑中義和商店也推出「光榮引退」優惠，讓台灣的粉絲能夠囤貨。

來自日本兵庫深山多可町的水凝光洗顏蒟蒻海綿，是許多人洗澡、清潔的最愛，打造100%純植物成分，無添加人工色素防腐劑、漂白劑，形成彈韌纖維與天然保水膜「葡甘露聚醣」，製作的職人們遵守18道傳統工序，耗時1,000小時以上，高達80%戶外手作製成。

泡完水後柔軟滑嫩的海綿，還能對付鼻頭粉刺，無論是敏弱肌、痘痘肌、乾燥肌、熟齡肌等，皆能輕鬆使用，不造成肌膚負擔。還能清除老廢角質、粉刺，預防痘痘，改善膚質暗沉。

畑中義和商店宣布退出台灣市場，推出光榮引退限量優惠，不打折的全品項祭出超強組合優惠，滿額最多再享價值2,700好禮與VIP會員折扣與點數回饋，售完為止。

畑中義和商店的蒟蒻海綿，日本年銷40萬以上。圖／畑中義和商店提供
畑中義和商店的蒟蒻海綿，日本年銷40萬以上。圖／畑中義和商店提供
畑中義和商店的蒟蒻海綿，撤出台灣，推出相關優惠。圖／畑中義和商店提供
畑中義和商店的蒟蒻海綿，撤出台灣，推出相關優惠。圖／畑中義和商店提供

日本 防腐劑 人工色素

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