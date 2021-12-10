澤甯CP成真吳姍儒竟不祝她找到幸福！留下這句話給瑋甯

吳姍儒（Sandy）今擔任新光三越台中中港店改裝帶逛開箱嘉賓，她婚禮將在明年1月29日在文華東方酒店席開至少42桌宴客，因疫情關係，可以說是近期台灣演藝圈的世紀婚禮，她笑說不敢說自己是世紀婚禮，話鋒一轉馬上說「世紀結婚應該是今天娛樂大頭條『許瑋甯閃婚邱澤』吧」，說自己看到消息也是倒抽一口氣。

關於邱澤和許瑋甯閃婚，吳姍儒說自己之前也沒有聽到風聲，「我跟大家資訊量其實是一樣的，是一個興奮的觀眾，很替他們開心。」她說，這對因戲定情的CP竟然成真，真的很浪漫，浪漫程度僅次於玄彬跟孫藝珍吧，大家都期待帥哥美女成婚，看到消息很替他們開心。看到消息她也馬上傳給許瑋甯訊息。

吳姍儒說，我不會說瑋甯找到幸福，我是祝福她「希望她一直幸福快樂的做她自己」，因為我覺得不是結婚才算幸福，就算單身也是很幸福的一件事，我跟她講說「要幸福快樂的繼續做自己，我愛你！」