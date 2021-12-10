Twitter首度揭曉台灣2021年度熱門話題！BTS穩居人氣王

Twitter今天（12月10日）揭曉2021年度全球回顧 #OnlyOnTwitter，近兩年來雖然疫情迫使大家分隔異地，但Twitter觀察到人們對於彼此之間的連結產生更高的需求和渴望，台灣Twitter的用戶數量也顯著成長。綜觀Twitter 2021年全球最受歡迎的推文中， BTS防彈少年團發佈的#StopAsianHate和 EURO2020歐洲國家盃足球賽歌曲票選活動分別獲得最多轉推（Retweet）與引用推文（Quote Tweet）；全球最多人討論的電視節目由《老大哥巴西版》、《咒術迴戰》以及在台話題滿分的《魷魚遊戲》獲得1～3名；2021年度最受歡迎的運動賽事則依序由東京奧運、東京帕運及第55屆超級盃拔得頭籌。

根據Twitter首度公開的內部數據顯示，台灣用戶在東京奧運期間非常活躍，光是奧運官方帳號發出的戴資穎奪下銀牌的推文，就衝上Twitter在台全類別排行榜的轉推第3名；其他3位奪牌選手的推文也展現高人氣，包括「黃金男雙」李洋和王齊麟、「柔道男神」楊勇緯、「舉重女神」郭婞淳，讓世界看見台灣的亮眼成績。除了得獎推文，奧運開幕式的選手進場推文也獲得超過7千次的轉推。

韓流持續席捲Twitter台灣的熱門排行榜，韓國天團BTS防彈少年團的SUGA於熱門單曲《Dynamite》發行前公開新髮型的推文，就創造超過全球200萬粉絲的讚數，也是截至目前獲得最多台灣用戶讚數的推文。韓國明星也主宰了Twitter「名人榜」，最多台灣用戶討論的年度最夯前8大名人依序為BTS、TWICE、子瑜（Tzuyu）、柾國（BTS）、智旻（BTS）、NCT、V（BTS）和 SEVENTEEN。日本娛樂方面，人氣VTuber桐生可可（Kiryu Coco）的畢業推文創下台灣年度第一的轉推量，新垣結衣與星野源、菅田將暉與小松菜奈的第一手結婚聲明也獲得台灣用戶的熱情轉推。