聽新聞
test
0:00 / 0:00
邱澤、許瑋甯閃婚！萊爾富撫慰全民失戀推「告白品牌冰棒買1送1起」
邱澤、許瑋甯今天（12月10日）無預警地直接官宣結婚，消息一出震撼全台，因合作《當男人戀愛時》而曖昧定情，從螢幕CP發展至戲外，男神與女神的組合，讓不少粉絲大喊「失戀了」！其中《當男人戀愛時》劇裡男主角阿成在告白時吃的百吉冰棒，更被視為男女主角定情的代表食物。
萊爾富撫慰全民失戀心情，推出戲中同品牌的百吉冰棒優惠活動，12月28日前「百吉鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰（售價25元）」可享買一送一、「百吉X樂天桃猿白桃棒棒冰（售價30元）」可享第2件5折特惠。
此外，12月28日前萊爾富也同步祭出代表濃情蜜意的巧克力飲品優惠，像是「搖擺爵士濃可可」、「法式香草濃可可」任選2件可享59元甜蜜價（原價單件36元）；中杯「熱巧克力牛奶」原價45元，也推出第2杯10元優惠價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言