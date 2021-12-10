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邱澤、許瑋甯閃婚！萊爾富撫慰全民失戀推「告白品牌冰棒買1送1起」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
男神女神閃婚，萊爾富撫慰全民失戀，12月28日前推告白品牌冰棒買1送1起優惠。圖／萊爾富提供
男神女神閃婚，萊爾富撫慰全民失戀，12月28日前推告白品牌冰棒買1送1起優惠。圖／萊爾富提供

邱澤、許瑋甯今天（12月10日）無預警地直接官宣結婚，消息一出震撼全台，因合作《當男人戀愛時》而曖昧定情，從螢幕CP發展至戲外，男神與女神的組合，讓不少粉絲大喊「失戀了」！其中《當男人戀愛時》劇裡男主角阿成在告白時吃的百吉冰棒，更被視為男女主角定情的代表食物。

萊爾富撫慰全民失戀心情，推出戲中同品牌的百吉冰棒優惠活動，12月28日前「百吉鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰（售價25元）」可享買一送一、「百吉X樂天桃猿白桃棒棒冰（售價30元）」可享第2件5折特惠。

此外，12月28日前萊爾富也同步祭出代表濃情蜜意的巧克力飲品優惠，像是「搖擺爵士濃可可」、「法式香草濃可可」任選2件可享59元甜蜜價（原價單件36元）；中杯「熱巧克力牛奶」原價45元，也推出第2杯10元優惠價。

萊爾富撫慰全民失戀心情，將《當男人戀愛時》戲中被視為定情的百吉冰棒，12月28日前推出同品牌冰棒買1送1起優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富撫慰全民失戀心情，將《當男人戀愛時》戲中被視為定情的百吉冰棒，12月28日前推出同品牌冰棒買1送1起優惠。圖／萊爾富提供
撫慰全民失戀，萊爾富人氣熱巧克力牛奶（原價45元）12月28日前推出第2杯10元優惠。圖／萊爾富提供
撫慰全民失戀，萊爾富人氣熱巧克力牛奶（原價45元）12月28日前推出第2杯10元優惠。圖／萊爾富提供
撫慰全民失戀，萊爾富即起至12月28日推出搖擺爵士濃可可、法式香草濃可可，任選2件享59元甜蜜價（原價單件36元）。圖／萊爾富提供
撫慰全民失戀，萊爾富即起至12月28日推出搖擺爵士濃可可、法式香草濃可可，任選2件享59元甜蜜價（原價單件36元）。圖／萊爾富提供

可可 巧克力 告白

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