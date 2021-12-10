邱澤、許瑋甯閃婚！萊爾富撫慰全民失戀推「告白品牌冰棒買1送1起」

邱澤、許瑋甯今天（12月10日）無預警地直接官宣結婚，消息一出震撼全台，因合作《當男人戀愛時》而曖昧定情，從螢幕CP發展至戲外，男神與女神的組合，讓不少粉絲大喊「失戀了」！其中《當男人戀愛時》劇裡男主角阿成在告白時吃的百吉冰棒，更被視為男女主角定情的代表食物。

萊爾富撫慰全民失戀心情，推出戲中同品牌的百吉冰棒優惠活動，12月28日前「百吉鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰（售價25元）」可享買一送一、「百吉X樂天桃猿白桃棒棒冰（售價30元）」可享第2件5折特惠。