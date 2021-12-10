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最強cosplay！變身「鰲拜」、六福村送門票
六福村飄雪了！迎接歡樂耶誕節，正宗北極耶誕老公公已經來到六福村。六福村也特別推出快閃企劃，即日起至12月19日，只要裝扮成「東方耶誕老公公─鰲拜」，全身變裝即可「免費」暢玩六福村！
今年六福村邀請熱愛cosplay的旅客大玩中西文化創意合併，直接變身鰲拜入園過耶誕，頭戴中式紅官帽，身穿中式官服或耶誕服裝，最重要的還得搭配大白鬍子，即可享有「免費」優待。現場購買指定限量耶誕禮物包，不但能親自從耶誕老公公手中收到禮物，還可再得拍立得合照一張，但當西方耶誕老公公遇上東方耶老代表─鰲拜會激盪出什麼樣的火花？畫面肯定有趣。
12月19日前，變裝「中式耶誕老公公─鰲拜」享免費入園外，另可選擇五倍券優惠購票，一張1000元面額五倍券，可享親子3人同遊(兩大一小、一大兩小皆可)。
更多活動詳情及優惠可至六福村官網查詢：http://www.leofoo.com.tw/village/ 。
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