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「跳水王子」湯姆戴利俏皮現身 Dior男裝秀以書香捲軸作為公路旅行的魔幻伸展台

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Dior 2022秋季男裝秀的伸展台，以長達36.6公尺的捲軸重塑了《旅途上》的傳奇手稿，表現大秀就像故事一樣開展的意象。圖／Dior提供
Dior 2022秋季男裝秀的伸展台，以長達36.6公尺的捲軸重塑了《旅途上》的傳奇手稿，表現大秀就像故事一樣開展的意象。圖／Dior提供

Dior男裝秀首度選址英國倫敦發表，近距離在一個長達120英尺、約36.6公尺的伸展台上，如同打開捲軸般，藉由《旅途上》的手稿，揭開了一場時裝秀的序幕，也呼應公路旅行的靈感，包括馬克史壯、韓星吳世勳和「跳水王子」湯姆戴利都是受邀的觀秀嘉賓。

本季發表選在倫敦，反映了這座城市在品牌歷史中，是多次舉辦時裝秀的所在地，1947年Dior先生的私人時裝秀即是在此舉行，英女王伊麗莎白二世在當時也曾是看秀嘉賓。男裝創意總監Kim Jones節錄了美國作家傑克凱魯亞克（Jack Kerouac，1922～1969）的作品《旅途上》作為靈感，他是「垮掉的一代（Beat Generation）」的代表，也有「打字機上的爵士樂手」之美譽，「但你可以繼續思考和想像，不做任何決定，為這些想法拎起一個袋子。付諸想法於你的工作，把你的想法變成一本書，於進退維谷之間。」以其作品帶給文壇的震撼，來對照Christian Dior革新時尚的精神，而《旅途上》在1957年出版，正逢迪奧先生辭世之年；現階段的女裝創意總監Maria Grazia Chiuri熱愛引用女權作家的話語，男裝也開始引經據典，成為有默契的品牌風格。

迪奧先生是狂熱的旅行者，也深受美國文化影響，接手的Yves Saint Laurent亦曾以披頭族（Beatnik）為靈感設計作品，迎來1960年代高訂系列中的首款芝加哥（Chicago）皮革夾克，即是凱魯亞克的美國公路壯遊目的地之一。格紋軟呢、斜裁學院風外套，為Dior的經典剪裁增添輕盈感，費爾島（Fair Isle）圖紋針織毛衣裝飾了亮片刺繡，梭織布織上了CD Diamond的標誌，同時重新演繹1960年代的薄絹絲綢，運用Dior Carré圍巾上美國國家公園景色來作為徽標圖案，點綴在襯衫和夾克上，此外，馬鞍包上攀爬的繩索、經過磨損處理的卡其色和靛青色Dior Oblique緹花，則為公路的粗獷氛圍增添了書卷氣。

EXO吳世勳身為品牌好友，也詮釋Dior男裝。圖／Dior提供
EXO吳世勳身為品牌好友，也詮釋Dior男裝。圖／Dior提供
馬克史壯（Mark Strong）是獲邀觀賞大秀的嘉賓。圖／Dior提供
馬克史壯（Mark Strong）是獲邀觀賞大秀的嘉賓。圖／Dior提供
以Dior Carré圍巾為靈感的徽標，書寫著黃石公園、紐約，而 iPhone 手機殼則是傳統書本綁帶改造而成。圖／Dior提供
以Dior Carré圍巾為靈感的徽標，書寫著黃石公園、紐約，而 iPhone 手機殼則是傳統書本綁帶改造而成。圖／Dior提供
新款Dior登山靴和外套上公路旅行的印花，都表現男裝的文學氣息。圖／Dior提供
新款Dior登山靴和外套上公路旅行的印花，都表現男裝的文學氣息。圖／Dior提供
湯姆戴利（Tom Daley）展現時髦流行的繫繩包。圖／Dior提供
湯姆戴利（Tom Daley）展現時髦流行的繫繩包。圖／Dior提供
凱魯亞克初版著作的皮書套插圖，以手繪方式印在絲綢和皮革上，透過時裝符號來詮釋文學。圖／Dior提供
凱魯亞克初版著作的皮書套插圖，以手繪方式印在絲綢和皮革上，透過時裝符號來詮釋文學。圖／Dior提供
Dior 2022秋季男裝秀的伸展台，以長達36.6公尺的捲軸重塑了《旅途上》的傳奇手稿，表現大秀就像故事一樣開展的意象。圖／Dior提供
Dior 2022秋季男裝秀的伸展台，以長達36.6公尺的捲軸重塑了《旅途上》的傳奇手稿，表現大秀就像故事一樣開展的意象。圖／Dior提供
Dior 2022秋季男裝造型，展現顏色搭配的巧思。圖／Dior提供
Dior 2022秋季男裝造型，展現顏色搭配的巧思。圖／Dior提供
美國作家傑克凱魯亞克是秋季男裝靈感，也成為服裝上的圖像表現。圖／Dior提供
美國作家傑克凱魯亞克是秋季男裝靈感，也成為服裝上的圖像表現。圖／Dior提供

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