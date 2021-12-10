「跳水王子」湯姆戴利俏皮現身 Dior男裝秀以書香捲軸作為公路旅行的魔幻伸展台

Dior男裝秀首度選址英國倫敦發表，近距離在一個長達120英尺、約36.6公尺的伸展台上，如同打開捲軸般，藉由《旅途上》的手稿，揭開了一場時裝秀的序幕，也呼應公路旅行的靈感，包括馬克史壯、韓星吳世勳和「跳水王子」湯姆戴利都是受邀的觀秀嘉賓。

本季發表選在倫敦，反映了這座城市在品牌歷史中，是多次舉辦時裝秀的所在地，1947年Dior先生的私人時裝秀即是在此舉行，英女王伊麗莎白二世在當時也曾是看秀嘉賓。男裝創意總監Kim Jones節錄了美國作家傑克凱魯亞克（Jack Kerouac，1922～1969）的作品《旅途上》作為靈感，他是「垮掉的一代（Beat Generation）」的代表，也有「打字機上的爵士樂手」之美譽，「但你可以繼續思考和想像，不做任何決定，為這些想法拎起一個袋子。付諸想法於你的工作，把你的想法變成一本書，於進退維谷之間。」以其作品帶給文壇的震撼，來對照Christian Dior革新時尚的精神，而《旅途上》在1957年出版，正逢迪奧先生辭世之年；現階段的女裝創意總監Maria Grazia Chiuri熱愛引用女權作家的話語，男裝也開始引經據典，成為有默契的品牌風格。