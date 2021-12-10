旅日伴手No.1！「小樽洋菓子舖」外帶滿2,022送600

位在北海道小樽觀光中心點的「小樽洋菓子舖LeTAO」，是許多人旅行日本必訪名店，其以「雙層乳酪蛋糕」聞名，創下每10秒就能賣出一個、年銷量高達250萬個的佳績，並在2017和2018年連續榮獲「Yahoo檢索大獎」，堪稱北海道甜點指標品牌，來台展店以來吸引不少人前往朝聖，迎接耶誕與新年，推出外帶滿2,022限量送600好禮，內用滿300元再送刮刮卡，有機會刮得價值千元的雙人甜點飲品套餐。

因應耶誕節到來，「小樽洋菓子舖LeTAO」推出「耶誕限定雙層乳酪蛋糕」、「草莓吉布斯特塔」、「紅茶巧克力莓果蛋糕」三款整模外帶蛋糕，即日起至12月17日於品牌官網商店開放限定限量預購，另有「耶誕節乳酪蛋糕拼盤」、「莓果&開心果法式吐司」、「烤布蕾鬆餅」三款內用的甜點組合。

即日起至2022年1/2同時舉辦滿額贈活動，於門市外帶滿2,022元即贈送LeTAO托特包(市價250元)+紅茶巧克力夾心餅乾10入裝乙盒(市價350元)，只送不賣，限量100組。內用消費滿300元贈送一張刮刮卡，收集「LeTAO」英文字母其中三個字即可兌換鬆餅乙份，集滿一組五個字母可兌換大獎。

「小樽洋菓子舖LeTAO」利用季節代表水果草莓及覆盆子、藍莓等各式莓果，推出經典、清爽、濃厚三款不同風味、僅供外帶的季節限定限量蛋糕。像是以經典超夯乳酪蛋糕為基底、搭配北海道鮮奶油及新鮮草莓的「耶誕限定雙層乳酪蛋糕」，擁有酥脆塔皮的「草莓吉布斯特塔」，以及使用純可可粉及黑巧克力烘烤而成的「紅茶巧克力莓果蛋糕」。

餐廳內用也有耶誕限定版，包括可同時體驗原味及巧克力風味人氣雙層乳酪蛋糕及耶誕限定霜淇淋的「聖誕節乳酪蛋糕拼盤」，還有用法式吐司搭配自製莓果雪酪及開心果冰淇淋的「莓果&開心果法式吐司」，以及運用日式工法製成，絕妙口感如同雲朵般柔滑蓬鬆，入口即化「烤布蕾鬆餅」。

小樽洋菓子舖LeTAO松菸店

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷30號

電話：(02) 2760-2100

官網：http://letao-taiwan.com.tw/