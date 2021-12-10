LINE禮物公布「台灣用戶最愛送禮類型排行榜」

台灣人情文化中送禮需求高，今年年中更名、轉型為社交送禮平台的「LINE禮物」憑藉多元豐富的商品選擇與貼心的送禮功能，成為消費者心目中社群送禮的首選平台，轉型上線期間適逢台灣三級警戒，人與人轉以線上互動，更帶動線上送禮趨勢，「LINE禮物」平台的送禮比例已達8成，全站業績較前年成長3倍成長。「LINE禮物」公布今年台灣用戶最愛送禮類型排行榜，其中票券類以「咖啡飲品」居冠，宅配送禮以「香氛保養」最受歡迎，交換禮物第一名則為「趣味文創類」。

根據「LINE禮物」統計，票券送禮占平台社交送禮比例最多，除了因為自開站起即提供票券服務、用戶熟悉度高，更因此服務以「日常送禮」的概念出發，強調即時性、可立即兌換使用的便利性，不受空間與時間限制，用戶可為親友、工作夥伴送上咖啡、點心，簡便傳遞加油打氣心意。票券送禮最熱門品項依序為咖啡飲品、飲料美食、午茶甜點、禮券紅包、按摩舒壓票券。

為了擴大社群送禮的服務範圍、提供更多元的禮物靈感，「LINE禮物」獨有的宅配功能一推出便廣受用戶喜愛，以「不知道地址也能送」、「無法阻止我送你」的概念，獨創可以讓收禮者自行填寫收件地址的功能，解決送禮到府要詢問收禮者地址的尷尬痛點，收禮者自填地址的功能使用率高達8成。平台上最受歡的宅配商品以節慶、生日等重要時刻為主，宅配送禮TOP 5依序為香氛保養、甜點禮盒、開運文創、保健養生、主題蛋糕。

「LINE禮物」數據顯示，透過LINE主頁查詢「近期壽星好友」、LINE禮物官方帳號的生日提醒訊息而最常被選購的前5大禮物清單，第一名是生日必備的蛋糕，尤其是可以客製生日日期的蛋糕最受歡迎，其次依序為星座禮物、居家香氛、美妝保養、巧克力。

12月洋溢歲末年終節慶氛圍，交換禮物是本月份聚會重點之一，「LINE禮物」整理出用戶願望清單數據，分享最多人收藏的前5大禮物項目，第一名「趣味文創類」的文青禮物，因為有質感、跟得上潮流又有趣，成為用戶最愛收藏品項，其次依序為禮物咖啡、擴香瓶、護手霜、甜點禮盒。