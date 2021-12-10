快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年PANTONE定番色？「長春花藍」色原來這裡找得到

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
勞力士的新品Oyster Perpetual Datejust 31腕表，採用「茄紫」色的太陽紋金屬面盤，較長春花藍更為濃郁，表款則使用2236機芯內置品牌專利Syloxi游絲，動力儲存則約55小時，53萬3,000元。圖 / ROLEX提供（合成圖）
勞力士的新品Oyster Perpetual Datejust 31腕表，採用「茄紫」色的太陽紋金屬面盤，較長春花藍更為濃郁，表款則使用2236機芯內置品牌專利Syloxi游絲，動力儲存則約55小時，53萬3,000元。圖 / ROLEX提供（合成圖）

色彩指標PANTONE日前公佈了2022年年度顏色「長春花藍（Very Peri）」，混合紫紅與藍的複合色，同時鼓勵自信、好奇心與創造力。雖然藍色常見於自然，但紫紅原本就不多見，這讓長春花藍確實不易在日常生活看到，但在手表面盤或細節中，偶爾仍能找到這相似於紫色的特殊色調。

勞力士（ROLEX）去年推出的Oyster Perpetual Datejust 31腕表，混合蠔式鋼與18ct白色黃金。採用「茄紫」色的太陽紋金屬面盤，較長春花藍更為濃郁，同時表款並使用2236機芯、內置品牌專利Syloxi游絲，動力儲存則約55小時，加上表圈跟羅馬數字時標皆鑲嵌以鑽石，華美而貴氣，訂價約53萬3,000元。獨立製表MB&F的Legacy Machine 101（LM101）並非新作，首次問世於2014年，但以懸吊式有如橋墩般的游絲擺輪、偏心面盤，頗具戲劇張力效果。2021年品牌則有一只18K白金搭配紫色面盤，更為濃郁的紫、並帶有金屬質感與電氣的聯想。

頂級運動風格的RICHARD MILLE一向鎖定金字塔頂端客群，今年則有鎖定女性高端客的「膠囊系列」RM 07-01 Ceramic腕表，以TZP粉紅色陶瓷表殼，搭配蔚藍與丁香紫橡膠表帶，撞色、因而撞色對比能量。面盤中央更拼接了機刻雕花、陶瓷與橡膠，展現出和長春花藍一樣的創意、自信與好奇心。雖無限量、但採期間限定生產。「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）則有一只搶眼的Winston With Love Midnight靜夜系列腕表，紫羅蘭色、拼接格紋的珍珠母貝面盤搭配同色系表帶，面盤上更有超閃的鑽石LOVE字樣。創造力與好奇哪裡來？有愛、自信就來。

RICHARD MILLE今年推出多款膠囊系列RM 70-01陶瓷腕表，其中便使用上了拼接、不同顏色的橡膠表帶與面盤，混搭有活力。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE今年推出多款膠囊系列RM 70-01陶瓷腕表，其中便使用上了拼接、不同顏色的橡膠表帶與面盤，混搭有活力。圖 / RICHARD MILLE提供
獨立製表MB&F的Legacy Machine 101（LM101）並非新作，2021年品牌則有一只18K白金搭配紫色面盤，以濃郁的紫色，帶來金屬質感與電氣的聯想，218萬元。圖 / MB&F 提供
獨立製表MB&F的Legacy Machine 101（LM101）並非新作，2021年品牌則有一只18K白金搭配紫色面盤，以濃郁的紫色，帶來金屬質感與電氣的聯想，218萬元。圖 / MB&F 提供
Harry Winston Winston With Love系列腕表，白金、36毫米、自動上鍊機芯，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston Winston With Love系列腕表，白金、36毫米、自動上鍊機芯，價格店洽。圖 / Harry Winston提供

鑽石 腕表 品牌

延伸閱讀

根本落入凡間的璀璨銀河 Hearts On Fire限量星光珠寶

有蝴蝶！RICHARD MILLE X Rafael Nadal新表亮點藏這裡

一心一罩推「絕美Pantone五行色系列口罩」！還有《魔法阿媽》聯名款懷舊必收

Pantone 2022首度新創年度代表色「長春花藍」！鼓勵以自信、好奇心與創造力擁抱新世界

相關新聞

日本年賣40萬顆洗臉蒟蒻海綿撤出台灣！粉絲哀號先狂搶

在日本銷售超過134年，每年賣出40萬顆水凝光洗顏蒟蒻海綿的畑中義和商店，去年在台上市後，銷售長紅，也吸引不少討論與購買...

獨獻台灣三部曲！格蘭利威12年首席三桶匯聚黃金比例

指標性蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet）近年持續深耕台灣市場，繼獨獻台灣的13年、15年雪莉桶盛大上...

暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，橘世...

高麗菜暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，快學起來做給全家一起享用！

高麗菜暖胃好湯／清爽篇：高麗菜金針菇湯、高麗菜炒蛋湯

● 編按：國人喜愛的高麗菜，是家中常見食材，富含維生素等營養，而高麗菜除了用來清炒配菜，日本中醫師特別設計幾道好湯食譜，...

江詩丹頓101快閃店迎節慶氣氛 虎年限量表福虎獻瑞

隨著耶誕氣息的靠近，各家頂級精品品牌無不在城市中推出佳節造景裝置，甚至是推薦的餽贈禮品精選。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。