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2022年PANTONE定番色？「長春花藍」色原來這裡找得到
色彩指標PANTONE日前公佈了2022年年度顏色「長春花藍（Very Peri）」，混合紫紅與藍的複合色，同時鼓勵自信、好奇心與創造力。雖然藍色常見於自然，但紫紅原本就不多見，這讓長春花藍確實不易在日常生活看到，但在手表面盤或細節中，偶爾仍能找到這相似於紫色的特殊色調。
勞力士（ROLEX）去年推出的Oyster Perpetual Datejust 31腕表，混合蠔式鋼與18ct白色黃金。採用「茄紫」色的太陽紋金屬面盤，較長春花藍更為濃郁，同時表款並使用2236機芯、內置品牌專利Syloxi游絲，動力儲存則約55小時，加上表圈跟羅馬數字時標皆鑲嵌以鑽石，華美而貴氣，訂價約53萬3,000元。獨立製表MB&F的Legacy Machine 101（LM101）並非新作，首次問世於2014年，但以懸吊式有如橋墩般的游絲擺輪、偏心面盤，頗具戲劇張力效果。2021年品牌則有一只18K白金搭配紫色面盤，更為濃郁的紫、並帶有金屬質感與電氣的聯想。
頂級運動風格的RICHARD MILLE一向鎖定金字塔頂端客群，今年則有鎖定女性高端客的「膠囊系列」RM 07-01 Ceramic腕表，以TZP粉紅色陶瓷表殼，搭配蔚藍與丁香紫橡膠表帶，撞色、因而撞色對比能量。面盤中央更拼接了機刻雕花、陶瓷與橡膠，展現出和長春花藍一樣的創意、自信與好奇心。雖無限量、但採期間限定生產。「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）則有一只搶眼的Winston With Love Midnight靜夜系列腕表，紫羅蘭色、拼接格紋的珍珠母貝面盤搭配同色系表帶，面盤上更有超閃的鑽石LOVE字樣。創造力與好奇哪裡來？有愛、自信就來。
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