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首場8K立體演唱會「聲．森不息」 開啟新型態展演模式

聯合新聞網 / 聯合數位文創
位於台北101的智能場域「双融域 AMBI SPACE ONE」，五面沉浸投影強化五感體驗展演平台。圖／聯合數位文創提供
位於台北101的智能場域「双融域 AMBI SPACE ONE」，五面沉浸投影強化五感體驗展演平台。圖／聯合數位文創提供

阿爆首場8K立體演唱會「聲．森不息」首開八場全數完銷，有望在未來推出更多主題表演。圖／聯合數位文創提供
阿爆首場8K立體演唱會「聲．森不息」首開八場全數完銷，有望在未來推出更多主題表演。圖／聯合數位文創提供

金曲歌手「ABAO阿爆（阿仍仍）」前日受邀參與全台首場大型魔幻森林演唱會「聲．森不息」演出，全程8K立體製程，結合數位投影進行的虛擬演唱會，在全新場域「双融域 AMBI SPACE ONE」開唱，首開八場全數完銷，場地效果獲好評，有望在未來設計更多主題演出。

「聲．森不息」演唱會是全台首場以森林為主題的虛擬演唱會，突破場域限制，邀請金曲獎奪三項大獎的實力派歌手「ABAO阿爆（阿仍仍）」挑梁演出，搭配國內外知名金獎團隊Funique VR Studio策畫，經高階影視技術後製而成，帶給觀眾全景包覆的立體視覺，跟著阿爆的歌聲走進各種森林幻境，高畫質的大自然立體投影環繞四周，現場觀眾也受到氛圍影響，自然地隨節奏擺動身體，全場氣氛輕鬆自在，而二十五分鐘的演出時間也出乎意料的受到觀眾肯定，認為在城市中能有短暫療愈片刻相當難得。視覺技術總策畫鄭卜元導演以森林為主要視覺延伸，團隊實地走訪雪山山脈的高山湖泊「松羅湖」、南澳登山仙境「澳花瀑布」、獨木舟熱點「烏岩角海灘」等一共十三處大自然秘境，經8K立體製程，製作七個神祕奇景，搭配阿爆帶來四首熱門歌曲，時時刻刻刺激著觀眾們的感官。

對於嘗試新形態的展演，主辦單位表示這次屬於偏實驗性質的創新表演，希望未來能成為可長久經營的商業模式，能夠不斷複製、不斷產生新的內容與效益，讓藝文活動真正走出一條全新的道路。「聲．森不息」演唱會已在本月四日圓滿落幕，更多新型展演消息，歡迎關注「udn瘋活動」官網及粉絲團。

演唱會 南澳 奇景

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