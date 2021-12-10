節能家電品牌「DurHam」在日熱銷，堅持臺灣製造
這個冬天有點酷，甫進入12月，低溫已來到冷颼颼1字頭，「電暖」搜尋度與買氣一片熱呼呼。然而，選購電暖的煩惱真不少，許多民眾直言家中電暖一台換過一台，無論怎麼換，「電費」帳單上的數字一樣很燒。「鹵素」、「葉片式」、「PTC陶瓷」為市面上常見的三大主流電暖器，其中便宜升溫快的產品，不僅耗電，又有明火危險性，造成空間燥熱過亮影響睡眠；而安全的產品，極度耗電又慢熱，且體積過大；至於速熱安全的，送風範圍過於侷限，近則太燥熱，遠則有涼意。過度耗電、太佔空間，搬動挪移、換季收納不便，為這些電暖器的共同缺點。
「想讓生活更美好，而美好可以流傳」
臺灣新創節能家電品牌「DurHam」創辦人李忠憲發現，「發熱技術」的瓶頸是目前一般電熱產品缺點所在，其最艱難的部分，在於加熱面積不均勻的問題。他認為「好產品是解決生活中的煩惱，而不是為生活帶來更多困擾」。於是，帶領研發團隊歷時三年，致力於「創新發熱技術」的突破，最終取得專利，成為公司的核心技術。「QEGG涼暖二用電暖器」作為創新發熱技術應用於實體家電的首作，展現其加熱面積均勻、升溫速度快、風阻係數小、無明火紅光的技術特點，達到安全、暖房效率高、外型時尚、輕巧易收納的目標，揚長避短，最大化提升了整體空間舒適度。更值得稱頌的是，相較於市面上耗電量動輒600W到1200W上下的電暖器，這款「QEGG涼暖二用電暖器」僅須350W，可謂無比省電，在世界節能潮流中作出了貢獻。
「QEGG涼暖二用電暖器」日前在日本知名平台「Makuake」進行募資，主打「全機台灣製」、「370W（日規）最省電」、「3秒升溫不耗氧」、「安全偵測好放心」、「單手拿取超輕巧」、「附USB port真便利」等功能。正因集三大主流電暖器的優點於一身，並解決了過去傳統電暖器所帶來的困擾，大獲日本消費者青睞，僅上架一個多月，即達到3495%的破千萬募資成果。作為一個橫空出世的臺灣新創品牌「DurHam」的第一項產品，在公司已無多餘預算投放廣告推播的狀況下，能成功在充斥中國製造的3C產業裡殺出重圍，單憑實力取得這樣的成績，對整個團隊「堅持臺灣製造」、「堅持創新」而言是莫大的鼓舞與肯定。創辦人李忠憲感嘆，「好產品的伯樂可遇不可求」，價格導向的市場，不僅使資源浪費的不環保情形日益增長，也因「劣幣驅逐良幣」導致真正用心的好產品銷售困難。於是，對產品的認識，對價值的肯定，以及對品牌理念的認同，是最重要的。有消費者的支持，給予累積市場經驗的機會，新創公司才能生根發展，持續推出更美好的產品，向上茁壯。即日起至12月17日，有.設計新品上市，獨家集購82折，詳情請上活動網站查詢。
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