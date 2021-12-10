節能家電品牌「DurHam」在日熱銷，堅持臺灣製造

這個冬天有點酷，甫進入12月，低溫已來到冷颼颼1字頭，「電暖」搜尋度與買氣一片熱呼呼。然而，選購電暖的煩惱真不少，許多民眾直言家中電暖一台換過一台，無論怎麼換，「電費」帳單上的數字一樣很燒。「鹵素」、「葉片式」、「PTC陶瓷」為市面上常見的三大主流電暖器，其中便宜升溫快的產品，不僅耗電，又有明火危險性，造成空間燥熱過亮影響睡眠；而安全的產品，極度耗電又慢熱，且體積過大；至於速熱安全的，送風範圍過於侷限，近則太燥熱，遠則有涼意。過度耗電、太佔空間，搬動挪移、換季收納不便，為這些電暖器的共同缺點。

圖／有.設計uDesign提供

「想讓生活更美好，而美好可以流傳」

臺灣新創節能家電品牌「DurHam」創辦人李忠憲發現，「發熱技術」的瓶頸是目前一般電熱產品缺點所在，其最艱難的部分，在於加熱面積不均勻的問題。他認為「好產品是解決生活中的煩惱，而不是為生活帶來更多困擾」。於是，帶領研發團隊歷時三年，致力於「創新發熱技術」的突破，最終取得專利，成為公司的核心技術。「QEGG涼暖二用電暖器」作為創新發熱技術應用於實體家電的首作，展現其加熱面積均勻、升溫速度快、風阻係數小、無明火紅光的技術特點，達到安全、暖房效率高、外型時尚、輕巧易收納的目標，揚長避短，最大化提升了整體空間舒適度。更值得稱頌的是，相較於市面上耗電量動輒600W到1200W上下的電暖器，這款「QEGG涼暖二用電暖器」僅須350W，可謂無比省電，在世界節能潮流中作出了貢獻。

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