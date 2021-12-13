手工打造藝術極致！傳統掛鐘結合現代美學 義大利Progetti經典工藝
你看過義大利Progetti設計的經典時鐘系列嗎？即使是手工打造，仍不失創新的元素和極致的工藝展現，對於現代人的住家和辦公室，有一套自己的設計詮釋，從過去到現在，甚至是未來，義大利Progetti要改變人們對於設計的體驗！
Progetti是一家充滿活力的公司，30多年來一直思考、研究和創造傢俱配件、家居和辦公用品。Progetti設計注重細節、高品質、形式和功能創新是其產品的基礎，包含鐘錶、現代布穀鳥時鐘、衣架、咖啡桌、雨傘架等，所有都是在義大利製造。從材料的選擇到加工、出乎意料的設計，在沒有製造技術的限制下，留下自由的風格，加上豐富的經驗和對環境的尊重，使Progetti享譽國際，出現在全世界的各個領域。
不僅如此，Progetti還獲得了重要機構的認可：紐約和舊金山現代藝術博物館將 Rnd_Time、Fun_Time、q01 和 Target 時鐘納入其目錄，各種產品在羅馬 Ara Pacis 博物館展覽中展出，並被納入 Farnesina Design 的永久收藏。Capri、Double q 和 O'Coque 展出並收錄在 Deutsches Uhrenmuseum 的目錄中，該鐘錶博物館於 1852 年誕生於德國。此外，更與許多知名設計師合作過，像是Gaetano Pesce，Massimo Morozzi，Enzo Calabrese，Gianluca Minchillo，Eloisa Libera，Ugo La Pietra等等。
設計的靈感往往來源於藝術的指導，好的設計師也一定是優秀的藝術家，好的設計產品即好的藝術品。每一件設計產品它表達的都是設計師的靈魂體驗。當代藝術與設計是融合無界的，就像Gaetano Pesce 所認為的：藝術與設計之間是沒有明顯界限的，藝術好比一個放在某個支點上所創造出的不確定，它是一種作品，是我們所處的時代的需要而產生的創新型的回應。即日起至12月31日，有.設計新品上市，獨家7折起，詳情請上活動網站查詢。
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