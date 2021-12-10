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搶先日本開賣！7-11限定「SOU・SOU聯名系列」第4波推32款質感選物

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列12月15日起推出全新第4彈冬季質感好物。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列12月15日起推出全新第4彈冬季質感好物。圖／7-ELEVEN提供

搶攻歲末交換禮物、除舊布新商機，7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列好評強勢回歸，自12月15日起推出全新第4彈冬季質感好物，以居家布置、保暖織品、行動辦公、時尚防疫等4大生活主題，推出超過30款全新與經典花色開發的限定新品，全系列獨步全球、領先日本首賣，12月15日至2022年1月11日新品上市期間享有指定商品2件8.8折優惠（不含預購、飲品）。

7-ELEVEN表示，與來自日本京都的文創品牌SOU・SOU跨界合作，質感設計屢創佳績，前3波累計吸引超過百萬人選購，經典十數與流行印花設計充滿日系風格為民眾首選關鍵，搭配各類實用週邊開發，口罩、雨具、3C合作商品引爆網路熱烈討論，其中上班族最愛的3C類別更是供不應求，高單價行動電源、藍牙耳機創下開賣首日即秒殺的佳績，預計持續以「日系花色」結合「療癒實用」為主，開發各類嚴選好物，打造SOU粉選物的首選平台。

7-ELEVEN全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列首度開發居家布置系列，以最熱門的十數花色首度開發時尚兼具收納功能的布質收納籃，一次推出3種不同顏色、3種尺寸，售價99～199元；男女用休閒拖鞋不但材質止滑，也可外出穿搭，每雙售價390元。

看好冬季保暖織品需求，7-ELEVEN全新「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列冬令限定推出的保暖織品系列，首推針織質感的萬用四季毯，以100%純棉針織採秋冬撞色設計，搭配經典十數花色，每款售價990元，預計12月底上市；初登場的超柔軟圓領大學T，分別以時尚流行色設計男女款式，柔軟親膚含內刷毛加倍保暖，上班出遊都百搭，每件售價880元（預購），預計12月底取貨。

7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波也強化行動辦公系列，滿足新生活常態所需的工作配備，全新開發經典十數款的雙層筆電包，採防潑水材質附背袋，內裡防撞設計，實用性極佳，售價690元（預購）；多功能型計算機按鍵獨家採SOU・SOU數字設計，繽紛可愛讓辦公好心情瞬間升溫，售價499元（預購）。而堪稱SOU粉必收的多功能手提袋，一次推出3種花色，每款售價129元，其中最具話題的黑貓雙面設計不同圖樣，為今年SOU・SOU全新開發花色，貓奴們記得準時到7-ELEVEN搶購。

防疫已成生活常態，7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列前3波推出多款經典花色的醫療口罩，成為防疫期間風格男女必備的時尚單品，全新第4波推出6款全球獨家、冬季限定潮流花色醫療口罩，主推今年最火紅的奶茶色系十數花色、貓奴必收的黑貓花色設計，每款3入裝售價59元。此外，外出必備的防疫酒精隨身瓶也推出SOU・SOU經典十數花色款設計的多功能噴霧瓶，售價59元。

7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU・SOU多功能噴霧瓶100ml」售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU・SOU多功能噴霧瓶100ml」售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU多功能型計算機－十數」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價499元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU多功能型計算機－十數」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價499元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU多功能手提袋」共有十數、綻放、貓等3款花色，每款售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU多功能手提袋」共有十數、綻放、貓等3款花色，每款售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU男／女用休閒拖鞋」每雙售價390元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU男／女用休閒拖鞋」每雙售價390元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU緹花拼接中筒襪」共有十數黑、十數灰等兩款，每款售價169元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU超柔軟圓領大學T」，共有鐵灰、灰藍兩色，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，每款售價880元，預計12月底取貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU超柔軟圓領大學T」，共有鐵灰、灰藍兩色，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，每款售價880元，預計12月底取貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出超過30款全新與經典花色開發限定新品，全系列獨步全球、領先日本首賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出超過30款全新與經典花色開發限定新品，全系列獨步全球、領先日本首賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出超過30款全新與經典花色開發限定新品，全系列獨步全球、領先日本首賣。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出超過30款全新與經典花色開發限定新品，全系列獨步全球、領先日本首賣。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「台灣康匠醫療口罩」共6款SOU・SOU花色，每款3入裝售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「台灣康匠醫療口罩」共6款SOU・SOU花色，每款3入裝售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU布質收納籃」共有3種顏色與尺寸，售價99～199元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出多款限定包裝飲品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出多款限定包裝飲品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出超過30款全新與經典花色開發限定新品，全系列獨步全球、領先日本首賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出超過30款全新與經典花色開發限定新品，全系列獨步全球、領先日本首賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU行動電源－十數白」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價880元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU行動電源－十數白」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價880元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU雙層筆電包－十數」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價690元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU雙層筆電包－十數」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價690元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU萬用四季毯－十數」每款售價990元，預計12月底上市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU萬用四季毯－十數」每款售價990元，預計12月底上市。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU伸縮式手機平板支架」售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自12月15日起推出「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波，「SOU．SOU伸縮式手機平板支架」售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU防油防水地墊－十數黑」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU防油防水地墊－十數黑」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU水氧香氛機－全菊」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU水氧香氛機－全菊」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價990元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU地墊（加長款）－十數米」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「SOU・SOU x Good Choices」聯名系列第4波推出「SOU．SOU地墊（加長款）－十數米」，12月15日上午11點起至2022年1月11日開放預購，售價399元。圖／7-ELEVEN提供

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