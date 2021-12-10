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許瑋甯邱澤結婚了！手上珠寶是這牌 綺拉奈特莉也戴過

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
許瑋甯手上的手鐲出自香奈兒的Coco Crush系列。圖 / 翻攝自ig、CHANEL網站（合成圖）
許瑋甯手上的手鐲出自香奈兒的Coco Crush系列。圖 / 翻攝自ig、CHANEL網站（合成圖）

許瑋甯和邱澤因拍攝電影「當男人戀愛時」一度傳出假戲真做，今日許瑋甯突然於個人ig帳號貼出兩人貼文並寫下「我們結婚了❤️」，至截稿前按讚數已破30萬、並超過10,000則留言，貼文並使用hashtag標籤「#謝謝所有人的關心」。

眾多藝人如楊謹華、林心如、吳姍儒、昆凌、本地樂團茄子蛋都紛紛留言獻上祝福，楊謹華表示，「超級開心～祝福邱先生秋太太永遠的幸福快樂」，茄子蛋留言則言簡意賅「恭喜」，林心如則留言「開心～幸福快樂永遠」；照片中許瑋甯右手則配戴了一件香奈兒的Coco Crush系列手鐲，左手無名指則戴上一顆鑽石戒指，大放「閃光」，根據珠寶業內人士表示，由於照片不算清晰，難以估算戒指的鑲嵌、戒台型式，但目測至少3至5克拉不等，份量驚人。

而雖然鑽戒無法辨識，但許瑋甯的手鐲則應出自香奈兒的Coco Crush手鐲，同系列並有好萊塢女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）也曾配戴，該系列設計靈感是以重複交疊的菱格紋圖騰為主視覺，象徵命運的相遇，也像是許瑋甯和邱澤兩人因拍片而相識、相戀的過程，堅韌而柔美，圓滑而細膩。

許瑋甯突然於個人ig帳號貼出兩人貼文並寫下「我們結婚了❤️」，至截稿前吸讚破30萬次並超過10,000則留言。圖 / 翻攝自 ig
許瑋甯突然於個人ig帳號貼出兩人貼文並寫下「我們結婚了❤️」，至截稿前吸讚破30萬次並超過10,000則留言。圖 / 翻攝自 ig
除了手鐲以外，香奈兒今年初亦推出Coco Crush Toi Et Moi戒指大型款，使用18K白金與Beige米色金，鑲嵌8顆總重約0.10克拉明亮式切割鑽石，約15萬元。圖 / CHANEL提供
除了手鐲以外，香奈兒今年初亦推出Coco Crush Toi Et Moi戒指大型款，使用18K白金與Beige米色金，鑲嵌8顆總重約0.10克拉明亮式切割鑽石，約15萬元。圖 / CHANEL提供
CHANEL Coco Crush黃金手鐲，以重複交疊的菱格紋圖騰為主視覺，象徵命運的相遇，23萬1,000元。圖 / CHANEL提供
CHANEL Coco Crush黃金手鐲，以重複交疊的菱格紋圖騰為主視覺，象徵命運的相遇，23萬1,000元。圖 / CHANEL提供

香奈兒 鑽石

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