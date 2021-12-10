許瑋甯邱澤結婚了！手上珠寶是這牌 綺拉奈特莉也戴過

許瑋甯和邱澤因拍攝電影「當男人戀愛時」一度傳出假戲真做，今日許瑋甯突然於個人ig帳號貼出兩人貼文並寫下「我們結婚了❤️」，至截稿前按讚數已破30萬、並超過10,000則留言，貼文並使用hashtag標籤「#謝謝所有人的關心」。

眾多藝人如楊謹華、林心如、吳姍儒、昆凌、本地樂團茄子蛋都紛紛留言獻上祝福，楊謹華表示，「超級開心～祝福邱先生秋太太永遠的幸福快樂」，茄子蛋留言則言簡意賅「恭喜」，林心如則留言「開心～幸福快樂永遠」；照片中許瑋甯右手則配戴了一件香奈兒的Coco Crush系列手鐲，左手無名指則戴上一顆鑽石戒指，大放「閃光」，根據珠寶業內人士表示，由於照片不算清晰，難以估算戒指的鑲嵌、戒台型式，但目測至少3至5克拉不等，份量驚人。