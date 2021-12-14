有.設計，讓你的創意點子被世界看見！
想出一個好的創意不容易，要讓這個創意被大家看見更不簡單。「有.設計uDesign」成立於2014年，擁有來自世界各地超過1,700個設計品牌，結合設計媒體、電子商務、群眾募資等多項服務內容，協助品牌進行全方面規劃，包含前期的市場測試、行銷策略，一直到通路推廣甚至擴大到全球佈局，讓原本不會說話的創新產品，展現自身價值，植入消費者心中。
2019年「有.設計」團隊開始發展群眾募資業務，累積服務超過上百件品牌專案，成功達標率高達96%，其中不乏多件贊助金額突破1,000萬的案例，平均贊助金額則達380萬元。除了與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」結盟，加深雙方合作關係，同時也是日本募資平台Makuake台灣唯一的策略合作夥伴，並以此為根基向外推進美國Kickstarter、Indiegogo等全球募資市場，持續向世界發聲！
「你的好創意，值得被世界看見！」有.設計提供全方位的資源與解決方案，包括新聞媒體、網路平台等多元渠道曝光，團購推廣及電商通路串接，利用數據分析找尋精準受眾，搭配專業的整合行銷及廣告投放策略，結合客服團隊與跨境物流，攜手品牌一起走過從產品首發到市場佈局的每一哩路，讓理念在地發芽，讓品牌成長發光，讓創意被世界看見！詳細內容請參閱網站說明。
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