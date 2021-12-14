有.設計，讓你的創意點子被世界看見！

想出一個好的創意不容易，要讓這個創意被大家看見更不簡單。「有.設計uDesign」成立於2014年，擁有來自世界各地超過1,700個設計品牌，結合設計媒體、電子商務、群眾募資等多項服務內容，協助品牌進行全方面規劃，包含前期的市場測試、行銷策略，一直到通路推廣甚至擴大到全球佈局，讓原本不會說話的創新產品，展現自身價值，植入消費者心中。

2019年「有.設計」團隊開始發展群眾募資業務，累積服務超過上百件品牌專案，成功達標率高達96%，其中不乏多件贊助金額突破1,000萬的案例，平均贊助金額則達380萬元。除了與台灣最大募資平台「嘖嘖zeczec」結盟，加深雙方合作關係，同時也是日本募資平台Makuake台灣唯一的策略合作夥伴，並以此為根基向外推進美國Kickstarter、Indiegogo等全球募資市場，持續向世界發聲！

有.設計uDesign與日本Makuake策略結盟。圖／有.設計uDesign提供