BACK TO 70’S西洋金曲演唱會 12月11日齊星高流飆金曲

「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」昨晚(11日)在高雄流行音樂中心精彩演出,金曲巨星潘越雲、沈文程、黃大煒、王若琳及駐唱天團「達美樂兄妹」輪番接力演唱,這次不只延續台北場的經典,將舞台設計、節目內容、卡司,全部原汁原味搬來高雄外,高流獨有的「d&b soundscape 沉浸式音響系統」更是將規格拉到最高,台上唱得感動,台下聽得如癡如醉,每首歌曲就像有魔力般穿越時空,帶領歌迷進入70年代的美好時光。

現場有許多歌迷一路追隨,從台北場聽完後又加買高雄與台中場,甚至還相揪親朋好友一起聽,就是因為這次「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」對他們來說太難得、太值回票價,畢竟熟悉的歌王歌后平時都是唱自己的歌曲,這次演唱會卻是全程翻唱經典西洋老歌,而且因為換成英文發音,歌手們使用的唱法也略有不同,表現出有別以往的味道,將歌王歌后實力派唱腔發揮到最大。

金嗓歌后「潘越雲」昨日回到故鄉高雄開場,首首西洋老歌帶領歌迷進入70年代的美好。圖/大大娛樂提供

在高雄出生的潘越雲,這次趕在2021年底回到故鄉開唱,興奮心情自是不言而喻,為演唱會做足準備!這次「BACK TO 70’S西洋金曲演唱會」她重新演繹〈Yesterday Once More〉、〈The way we were〉、〈Where the boys are 〉、〈If you love me〉、〈You don’t have to say you love me〉、〈You're so vain〉、〈It’s too late〉等多首金曲,對她來說這些都是從小聽到大、陪伴她成長的歌,這次回到故鄉演唱這些愛曲,格外有意義。

圖/聯合數位文創提供

而睽違多年再次回到高雄開唱的黃大煒也笑說這次高雄演出非常特別,因為演出日12/11當天正是他住在夏威夷的姊姊生日,這是他第一次沒參加慶生,但能跟粉絲們一起在高雄度過充滿音樂、浪漫的一晚,非常開心!黃大煒笑稱自己就算演出經驗很多,但其實每次上台前都還是會緊張,但一站在舞台馬上就能適應,再加上看到歌迷們陶醉滿足的樣子,在疫情之下更顯得珍貴。