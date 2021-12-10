台南「小紫禁城」拍古裝網美照！廂房改建10宮廷風造景

台南也有小紫禁城可穿宮廷服拍照！位在台南安南區的「正統鹿耳門聖母廟」廟殿設計形似北京紫禁城，壯闊華麗的建築常吸引新人或攝影愛好者來拍照，為了帶動當地觀光，廟方特別建置宮廷古風攝影棚，並提供漢服、宮廷服讓民眾租借拍美照，希望讓更多年輕人走進傳統廟宇，體驗民俗文化與古風潮流結合的趣味。

主委王增榮表示，許多攝影團隊來此拍照，常因風大、天氣熱而掉妝，且拍攝婚紗的新人缺乏隱私環境，所以他將舊有的廂房改建，設計成宮廷古風攝影棚，有10個不同造景的攝影空間，加上化妝休息室，並添購專業的攝影器材如素色背景、網美燈具，還訂製近百套古裝如黃袍、格格阿哥裝、男女漢服、旗袍等。

王增榮說，到日本有和服體驗，到韓國有韓服體驗，到正統鹿耳門聖母廟也可體驗中華文化的漢服之美，相信能開創新一波觀光熱潮。

正統鹿耳門聖母廟可推溯到明代以前的古鹿耳門沙洲草廟，清代成為鹿耳門港的官建廟宇，道光年間因港道陸化而毀壞。1913年土城人挖掘沉沒的古廟建材重建新廟，成為地方信仰中心，因香火鼎盛、廟地狹小不敷使用，又第3度重建，1981年在現今廟址落成安座，以「北方宮殿式建築」打造出「台灣紫禁城」的巍峨殿堂。