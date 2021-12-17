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冬季進補有台酒米酒 安心又美味

撰文 / 鄭嘉蕙

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

養生食補各式美味，少不了「紅標純米料理米酒」。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
養生食補各式美味，少不了「紅標純米料理米酒」。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

氣溫直直落，好想來碗滋補藥膳喔！嗯，薑母鴨、麻油雞、羊肉爐、燒酒雞……今天想吃哪一道？少了「它」可不行！秋冬食補料理的最佳拍檔，料理達人、婆婆媽媽「巷仔內」的都指名要台酒純米酒，有了優質米酒提味風味馬上加分，滋補效果同步升級。拒絕私劣米酒危害，料理米酒只選台酒。

在東方料理文化當中，使用歷史最長、最暢銷且最普及的酒款就是「米酒」。對於台灣人來說，從媽咪月子料理開始，從小到大民生餐食當中都離不開米酒，加入醃料、烹煮、飲用，達到提香、去羶、解腥、品鑒的妙用。正是因為如此，選擇物美價廉、品質有保障的米酒相形重要。

台酒「純米酒系列」幫大忙。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台酒「純米酒系列」幫大忙。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣菸酒公司始終保持讓民眾以合理價格買到品質純良的米酒為初衷，米酒家族有優良標章，國家掛保障的品質，為全民吃得健康給個讚！

時序進入秋冬，一波一波的寒流報到，穿著厚重像隻熊有時還是手腳冷吱吱，得從暖胃開始調理！秋冬季節是民眾食補養生旺季，雞鴨羊一字排開全部離不開米酒來搭。米酒是不少料理的靈魂，先不管喝不喝酒，先蒸後發酵的蒸餾米酒，分成酒頭、酒心、酒尾不同部位，再取製成不同的米酒產品。針對純飲、料理調味、再加工製酒，變化出不同用途、迥異風味。

以料理來說，一點米酒馬上讓湯頭圓潤，酒精在高溫中揮發，留下原料米發酵過的芳醇，扮演引路的角色、同時也柔化食材起了美味的神奇作用，為每道料理增添畫龍點睛的效果，讓不同的烹調方式都能展現風味。

冬季時分台酒純米酒系列產品非常暢銷，巷仔內的主婦挑選「紅標純米料理米酒」為料理生香。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
冬季時分台酒純米酒系列產品非常暢銷，巷仔內的主婦挑選「紅標純米料理米酒」為料理生香。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣菸酒公司「純米酒系列」有紅標純米料理米酒、紅標料理米酒、米酒頭、特級紅標純米酒……擁有龐大的米酒家族，家家戶戶便利購得，可以在台酒營業處、酒廠展售中心、便利商店、柑仔店與量販賣場都買得到，價格經濟實惠，品質又有保障。

「純米酒系列」產品以稻米為原料，循台灣菸酒公司前身公賣局採「Amylo」阿米洛酸化法釀造，純米發酵最後經過蒸餾。人氣旺旺的「紅標純米料理米酒」採用100%純米發酵、蒸餾而成，沒有加鹽，保存濃馥酒香和原料的米香，多元豐富的風味適合搭配各種食材調理，無論是燉、煮、炒、燜、煲、燴……，怎麼烹調都百搭！

台酒「純米酒系列」各大通路都買得到。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台酒「純米酒系列」各大通路都買得到。 攝影／易俊帆 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

同樣以稻米為原料的「公賣局米酒頭」，取酒頭精華部分，調製成酒精度34度，不含食用酒精，喜歡米釀白酒原味的消費者指名就是要這一味，當作浸泡中藥材的基酒，變化出萬千的釀製趣味，加入烹飪調理也可以，屬於豪華版的手筆。

蓬萊米為原料的「公賣局特級紅標純米酒」取蒸餾過程中酒頭和酒心等精華，陳儲一年以上，酒精度22度，同樣屬於純米釀造，完全不加食用酒精，酒中帶有濃厚米糧香氣，也是料理好幫手。

想了解更多台酒「純米酒系列」請上https://reurl.cc/Q6AjD2

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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