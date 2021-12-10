快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國聖誕市集今起登場 遊戲勝出有機會獲華航模型機

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航搭載過許多旅客由台北直飛德國享受聖誕節慶，圖為德國當地聖誕市集。圖／華航提供
華航搭載過許多旅客由台北直飛德國享受聖誕節慶，圖為德國當地聖誕市集。圖／華航提供

傳統德國聖誕文化在台灣也能體驗。中華航空說，公司曾搭載過許多旅客由台北直飛法蘭克福享受聖誕節慶，在大家想念出國、期待後疫情時代到來之際，特別贊助由德國經濟辦事處主辦的「第二屆德國商品 X 聖誕市集」，活動於今起至12日在圓山花博舞蝶廣場舉辦，讓喜愛歐洲聖誕市集的民眾感受歡愉的節慶氛圍。

華航說，「第二屆德國商品 X 聖誕市集」於10日下午4時登場，華航將在現場與民眾同樂，精心準備趣味遊戲、扭蛋機與民眾互動，凡於現場完成指定任務或參與趣味遊戲獲勝者，即可扭蛋乙次，有機會獲得華航摩天輪音樂鈴、A350模型機、Q版飛機酒瓶塞等多項精美好禮，一起歡度佳節。

華航說，主辦方另安排聖誕摸彩活動，於市集消費滿1000元即可參加抽獎，現場上網至華航eMall消費金額亦可計算在內，最大獎為中華航空台北-法蘭克福經濟艙來回機票乙張。聖誕佳節將至，華航eMall提供多元送禮選擇，並推出滿額贈優惠，訂單總消費金額滿5888元即送盥洗包一組，買越多送越多。

華航說，深耕台北-法蘭克福航線多年，為國人前往德國的搭機首選，也是到歐洲各地的轉機門戶，搭乘聯營航班可銜接至法國巴黎、西班牙馬德里，也可轉機至捷克布拉格、波蘭華沙、瑞士蘇黎世、奧地利維也納、義大利羅馬及米蘭等地。更與德國鐵路合作Rail&Fly服務，旅客可於抵達法蘭克福機場後，轉乘至德國境內任一德鐵車站，享受舒適便捷的旅程。

華航說，Rail&Fly 服務深入各城市，建立起華航與德國緊密的連結。目前華航每周執飛台北-法蘭克福兩班，周四、日以A350機型飛航，去程時間23:50於台北起飛，翌日06:25抵達法蘭克福；回程時間當地10:40起飛，翌日06:00抵達台北。

凡於現場完成指定任務或參與趣味遊戲獲勝者，即可扭蛋乙次，有機會獲得中華航空摩天輪音樂鈴、A350模型機、Q版飛機酒瓶塞等多項精美好禮。圖／華航提供
凡於現場完成指定任務或參與趣味遊戲獲勝者，即可扭蛋乙次，有機會獲得中華航空摩天輪音樂鈴、A350模型機、Q版飛機酒瓶塞等多項精美好禮。圖／華航提供

華航 德國 法蘭克福

延伸閱讀

德國新外長訪布魯塞爾 稱歐洲主權包括價值觀競爭

蕭茲接任德國總理 外交政策會向左轉嗎？

游錫堃接見德國新任駐台代表 邀約下次一起爬山

恭喜！華航九度蟬聯美國知名旅遊雜誌「北亞最佳航空」

相關新聞

日本年賣40萬顆洗臉蒟蒻海綿撤出台灣！粉絲哀號先狂搶

在日本銷售超過134年，每年賣出40萬顆水凝光洗顏蒟蒻海綿的畑中義和商店，去年在台上市後，銷售長紅，也吸引不少討論與購買...

獨獻台灣三部曲！格蘭利威12年首席三桶匯聚黃金比例

指標性蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet）近年持續深耕台灣市場，繼獨獻台灣的13年、15年雪莉桶盛大上...

暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，橘世...

高麗菜暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，快學起來做給全家一起享用！

高麗菜暖胃好湯／清爽篇：高麗菜金針菇湯、高麗菜炒蛋湯

● 編按：國人喜愛的高麗菜，是家中常見食材，富含維生素等營養，而高麗菜除了用來清炒配菜，日本中醫師特別設計幾道好湯食譜，...

江詩丹頓101快閃店迎節慶氣氛 虎年限量表福虎獻瑞

隨著耶誕氣息的靠近，各家頂級精品品牌無不在城市中推出佳節造景裝置，甚至是推薦的餽贈禮品精選。頂級鐘表品牌江詩丹頓（Vac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。