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台南「蕭壟蘋果樂園」周六登場 前5百名小朋友有小禮物

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市耶誕跨年活動第3場蕭壟蘋果樂園周六登場，市府將贈精美小禮物。圖／市府提供
台南市耶誕跨年活動第3場蕭壟蘋果樂園周六登場，市府將贈精美小禮物。圖／市府提供

2022台南市耶誕跨年系列活動」明天（11日）將舉辦第3場親子活動「蕭壟蘋果樂園」，市府表示前5百位小朋友將精美小禮物，邀請爸爸媽媽帶小朋友一起來看蘋果劇團表演，一起共度歡樂時光！

市府表示，蘋果劇團本次將帶來《低頭族的小龍女》戲劇演出，將以熱鬧歌舞與深具啟發意味的題材，兼顧視聽效果與現場互動，不但適合學齡前後兒童觀賞，同時更適宜闔家欣賞，由於耶誕節即將到來，這場活動還將贈送前500名入場的小朋友精美小禮物，希望讓大家提前感受耶誕的歡樂氣氛。

市長黃偉哲也說，今年耶誕跨年系列活動共舉辦3場親子活動，已經辦理的前2場活動叫好又叫座，吸引很多家長全家參與。本周六（11日）下午1點30分在佳里區蕭壟文化園區登場的「蕭壠蘋果樂園」，現場除了有蘋果劇團演出，還有以聖誕為主題的闖關遊戲「幫幫聖誕老公公」，鼓勵爸爸媽媽帶小朋友一起來挑戰。

市府指出，本次親子活動都是專門為小朋友量身打造，希望能邀請家長帶著小朋友，一起欣賞精采音樂劇團演出，創造親子同樂的珍貴回憶。也請小朋友來參加活動要記得提醒爸爸媽媽帶上口罩，才能保護自己和家人健康！

後續還有3場演唱會

原聲草地音樂會 12月19日 星期日 新營南瀛綠都心公園

巨星耶誕演唱會 12月25日 星期六 台南市政府西側廣場

好YOUNG跨年演唱會 12月31日 星期五 台南市政府西側廣場

親子 台南 演唱會

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