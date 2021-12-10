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搶攻外帶年菜商機 新竹老爺推中、西、日式饗宴

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹老爺酒店推出年菜外帶，日式年菜則推出日式海陸重箱年菜外帶。圖／新竹老爺酒店提供
新竹老爺酒店推出年菜外帶，日式年菜則推出日式海陸重箱年菜外帶。圖／新竹老爺酒店提供

農曆春節即將到來，不少飯店開始搶攻外帶商機，新竹老爺酒店推出年菜外帶，有歐式、中式與日系3種饗宴料理，民眾不用飛出國，就1秒能吃得到異國盛宴，為回饋消費者，12月31日前訂購西式、中式年菜還享有早鳥88折優惠，要訂購手腳要快。 

業者指出，除夕圍爐最具代表的中式年菜，首推台式花膠佛跳牆，用料加入大甲芋頭及醃製入味的炸排骨，再搭配鮑魚、香菇、淮山、枸杞、豬腳等食材慢火燉煮2小時，美味豐盛，還有明宮烏魚子拼盤、香蒜避風大海蝦、玫瑰古油皇土雞、雞脂仙露海石斑、皇上皇臘味米糕、干貝蟹味蚌時蔬等佳餚，中式春節饗宴每套7800元起。

西式主廚則針對小家庭推出5菜1湯年菜外帶，主菜採用約1.2公斤的安格斯黑牛戰斧牛排佐紅酒醬，需先控溫2天讓牛肉短期熟成，再使用120°C低溫烘烤40分鐘，接著用奶油煎香封存原塊肉汁，搭配檸檬風味鮭魚佐焦化奶油醬、西班牙傳統海鮮飯、蒜香深海大蝦、德式豬腳佐巴伐利亞酸菜及法式干邑洋蔥湯，異國美味豐富，每套9800元。

日式年菜則推出日式海陸重箱年菜外帶，「重箱」是指於重要節日時用來盛裝食物的箱型餐盒。主廚精選九宮格珍味採用雲林野生烏魚子、宜蘭舒肥櫻桃鴨，並搭配黑豆、鮭魚卵及伊達捲等小食，還有生魚片、南非活鮑魚及澎湖明蝦佐海膽燒、鰤魚西京燒、香烤5A和牛牛肋條、鰻魚散壽司、伊比利豚汁等，限量20套，每套9800元。

新竹老爺酒店推出年菜外帶，西式主廚則針對小家庭推出5菜1湯年菜外帶。圖／新竹老爺酒店提供
新竹老爺酒店推出年菜外帶，西式主廚則針對小家庭推出5菜1湯年菜外帶。圖／新竹老爺酒店提供
新竹老爺酒店推出年菜外帶，中式年菜有台式花膠佛跳牆等經典料理。圖／新竹老爺酒店提供
新竹老爺酒店推出年菜外帶，中式年菜有台式花膠佛跳牆等經典料理。圖／新竹老爺酒店提供

年菜 鮭魚 春節

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