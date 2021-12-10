樺達奶茶瑪德蓮、草莓卡士達舒芙蕾！冬季必吃的新甜點

冬天總是令人想要以甜點療癒人心。以空氣舒芙蕾鬆餅著稱的「Café del SOL」，本季以草莓、生巧克力等元素，推出「草莓卡士達舒芙蕾」、「生巧克力舒芙蕾」等2款新品，另有一系列外帶舒芙蕾登場。另外本土的創意瑪德蓮品牌「Open it」，也新開設實體店面，並攜手「樺達奶茶」，限時限量推出3款聯名款瑪德蓮，均為甜食愛好者帶來全新的浪漫享受。

來自日本，被譽為「福岡第一鬆餅」的Café del SOL，自12月11日起新推出「草莓卡士達舒芙蕾」，選用新鮮草莓泥、法國鮮奶油與雞蛋混合製成草莓卡士達，搭配上舒芙蕾鬆餅以及新鮮草莓一同享用，為冬天帶來酸中帶甜的清爽滋味，採每日限量供應，每份480元。另外店內還供應「生巧克力舒芙蕾」，以招牌舒芙蕾搭配不同的淋醬，創造出不同層次的風味變化。其中使用70.5%苦甜巧克力製作而成的卡士達醬，有著濃郁的可可香氣，另還有使用法國櫻桃果泥與德國酸櫻桃製作的酸櫻桃醬，各有特色，每份380元。

除此之外，Café del SOL也同步推出外帶限定舒芙蕾，共有生巧克力、草莓卡士達、紅豆奶油等3種口味，讓民眾方便帶著享用，每份130～180元。另外還有巧克力塔、草莓塔等不同甜品可供選擇。

今年8月亮相的瑪德蓮專賣店「Open it」，於12月9日正式於微風台北車站開設實體櫃位。除了最初的荔香莓瑰、焙香茉莉等工匠系列口味外，自12月10日起，也限時2個月推出「樺達奶茶聯名款瑪德蓮」，包括有樺達奶茶、檸檬紅茶、烏梅普洱等3種口味，重現樺達奶茶經典飲品滋味，官網及門市每日各限量30盒、樺達奶茶門市每日各限量15盒，每盒6入，售價580元。