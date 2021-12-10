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獨家「麻辣、藥膳卜卜蜆」！「澳門贏到足」再開2號店

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
加價300元，就可在鍋內加入純米生酛150ml。記者陳睿中／攝影
加價300元，就可在鍋內加入純米生酛150ml。記者陳睿中／攝影

繼於今年9月正式開幕後，主打新興順德菜、卜卜蜆的「澳門贏到足」再於12月10日於台北敦南商圈開設第2間分店。店內除了新增「藥膳溫補暖湯」、「秘製麻辣紅湯」等2種湯底外，還加入一系列私房下酒菜，另外針對想要暖身的民眾，還可提供鍋底加入清酒的加價服務，亦有聖誕節限定的「卜卜脆摩卡奶茶」限時登場。

使用淺鍋裝盛大量蛤蜊及蒜頭燉煮的「卜卜蜆鍋」，據聞為順德人最愛的宵夜，因為加熱後鍋中蛤蜊開殼發出「卜卜」聲響，故名「卜卜蜆」。除了可以直接品嚐鍋中蛤蜊精華，也可搭配時蔬、肉品烹煮品嚐。「澳門贏到足」即獨家選用產於雲林台西，連續4年獲得文蛤競賽冠軍的冠軍文蛤，精挑八分半以上的品質，大鍋裝有2.7台斤文蛤、小鍋則有1.7台斤，藉此呈現最佳的鮮甜滋味。

相較於一號店所推出的經典原味、香甜芝士濃湯、勁辣上湯胡椒等湯底外，二號店獨家提供藥膳溫補暖湯及秘製麻辣紅湯。其中「藥膳溫補暖湯」選用當歸、川芎、甘草、杜仲等十餘種中藥材，悉心熬煮4小時後，再加入紹興酒增添溫潤感，大份1,380元，小份880元；「秘製麻辣紅湯」則是結合大紅袍、青花椒、藤椒、乾辣椒與尖椒等5種辣椒，再加上沙薑、香葉等香料熬煮，麻辣辛香又不搶走蛤蜊鮮味，大份1,380元，小份880元。除此之外，店內亦提供有7種海鮮與肉品的套餐方案，包括有龍蝦、和牛、伊比利豬等海陸肉品組合，每套1,180～3,880元不等。

為了能更添鍋品風味，店內也提供日本大七酒造純米生酛，加價300元，就可添加150ml入鍋，為卜卜蜆鍋增添溫潤香氣。除此之外，二號店也調整私房菜餚的品項，獨家推出有酥炸黃金甲、秘製牛筋腩、膠原炸透抽、辣炒蘿蔔糕、琵琶豆腐、百香青木瓜等6項料理，增添吃鍋時的風味變化，單份99～580元不等。

澳門贏到足另一特色，就是由曾經獲得2018香港金茶王亞軍的孫言睿領軍，提供一系列經典港式飲品。除了鴛鴦、凍檸茶、絲襪奶茶等經典口味外，還新增了好立克、兒童鴛鴦等飲品，方便孩童飲用。另外聖誕節期間，特別推出「卜卜脆摩卡奶茶」，使用絲襪奶茶為底，再加入巧克力醬、阿華田酷脆力，增添口感與佳節情調，外帶110元、內用120元。

【澳門贏到足–卜卜蜆專門店（二號店）】

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷11號

電話：02-27110117

膠原炸透抽，每份280元。記者陳睿中／攝影
膠原炸透抽，每份280元。記者陳睿中／攝影
新推出的「秘製麻辣紅湯」，大份1,380元，小份880元。記者陳睿中／攝影
新推出的「秘製麻辣紅湯」，大份1,380元，小份880元。記者陳睿中／攝影
溫潤補身的「藥膳溫補暖湯」，大份1,380元，小份880元。記者陳睿中／攝影
溫潤補身的「藥膳溫補暖湯」，大份1,380元，小份880元。記者陳睿中／攝影
澳門贏到足二號店，提供有酥炸黃金甲、秘製牛筋腩等6項獨家下酒料理，單份99～580元不等。記者陳睿中／攝影
澳門贏到足二號店，提供有酥炸黃金甲、秘製牛筋腩等6項獨家下酒料理，單份99～580元不等。記者陳睿中／攝影
澳門贏到足提供多款套餐方案。記者陳睿中／攝影
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