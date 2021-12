根本落入凡間的璀璨銀河 Hearts On Fire限量星光珠寶

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®,由 1996 年起一直以最精準卓越的鑽石車工見稱。全新Illa 限量系列將於2021年12月11日起於全台正式上市,設計靈感來自銀河星際美景,設計多樣,能夠輕易融入日常穿搭,共有8個款式,凡於12月11日起購買Illa限量系列珠寶或單筆消費滿10萬元(含),將可獲得限量星光午夜禮盒包裝,隨盒附上精美鑽石鑑賞儀,隨時可以欣賞專屬自己的閃爍星空。

8款全新的設計均提供白K金或玫瑰金兩種材質可選。3款全新的耳環中,Illa Double Star 以一大一小兩枚星星垂墜耳畔,Illa Wrap以流星的尾巴詮釋經點的環狀耳環,Illa Rising Star則以三枚大小不同的星星依序排列,沿著耳垂的自然曲線往上延伸,配戴起來年輕活潑。3款戒指的設計,包括以精緻小作促永主鑽組成五芒星的Cluster ,Illa Star Of The Show則以雙圈戒環象徵流星劃過 的軌道,3枚不同大小的鑽石星群環繞展現個性,而經典的Illa戒指則以細膩金工為主鑽點綴光芒。Illa星星長項鍊鑲嵌五顆完美的Hearts On Fire鑽石,一款手鐲則採開放式設計,簡約的線條讓兩顆星星彼此相望。 Illa Cluster白K金鑽石戒指,80,800元。圖/Hearts On Fire提供 Illa Double Star玫瑰金鑽石耳環,14萬7,000元。圖/Hearts On Fire提供 Illa Wrap白K金鑽石耳環,12萬6,000元。圖/Hearts On Fire提供 Illa Rising Star白K金鑽石耳環,18萬9,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire於佳節前夕推出全新Illa系列限量新品。圖/Hearts On Fire提供 Illa白K金鑽石手環,93,000元。圖/Hearts On Fire提供 Illa Star Of The Show玫瑰金鑽石戒指,19萬8,000元。圖/Hearts On Fire提供 Illa玫瑰金鑽石戒指,43,000元。圖/Hearts On Fire提供