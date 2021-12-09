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根本落入凡間的璀璨銀河 Hearts On Fire限量星光珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire於佳節前夕推出全新Illa系列限量新品。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於佳節前夕推出全新Illa系列限量新品。圖／Hearts On Fire提供

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®，由 1996 年起一直以最精準卓越的鑽石車工見稱。全新Illa 限量系列將於2021年12月11日起於全台正式上市，設計靈感來自銀河星際美景，設計多樣，能夠輕易融入日常穿搭，共有8個款式，凡於12月11日起購買Illa限量系列珠寶或單筆消費滿10萬元(含)，將可獲得限量星光午夜禮盒包裝，隨盒附上精美鑽石鑑賞儀，隨時可以欣賞專屬自己的閃爍星空。

8款全新的設計均提供白K金或玫瑰金兩種材質可選。3款全新的耳環中，Illa Double Star 以一大一小兩枚星星垂墜耳畔，Illa Wrap以流星的尾巴詮釋經點的環狀耳環，Illa Rising Star則以三枚大小不同的星星依序排列，沿著耳垂的自然曲線往上延伸，配戴起來年輕活潑。3款戒指的設計，包括以精緻小作促永主鑽組成五芒星的Cluster ，Illa Star Of The Show則以雙圈戒環象徵流星劃過 的軌道，3枚不同大小的鑽石星群環繞展現個性，而經典的Illa戒指則以細膩金工為主鑽點綴光芒。Illa星星長項鍊鑲嵌五顆完美的Hearts On Fire鑽石，一款手鐲則採開放式設計，簡約的線條讓兩顆星星彼此相望。

Illa Cluster白K金鑽石戒指，80,800元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Cluster白K金鑽石戒指，80,800元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Double Star玫瑰金鑽石耳環，14萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Double Star玫瑰金鑽石耳環，14萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Wrap白K金鑽石耳環，12萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Wrap白K金鑽石耳環，12萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Rising Star白K金鑽石耳環，18萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Rising Star白K金鑽石耳環，18萬9,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於佳節前夕推出全新Illa系列限量新品。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire於佳節前夕推出全新Illa系列限量新品。圖／Hearts On Fire提供
Illa白K金鑽石手環，93,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa白K金鑽石手環，93,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Star Of The Show玫瑰金鑽石戒指，19萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa Star Of The Show玫瑰金鑽石戒指，19萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa玫瑰金鑽石戒指，43,000元。圖／Hearts On Fire提供
Illa玫瑰金鑽石戒指，43,000元。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 珠寶

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