聽新聞
test
0:00 / 0:00
根本落入凡間的璀璨銀河 Hearts On Fire限量星光珠寶
「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®，由 1996 年起一直以最精準卓越的鑽石車工見稱。全新Illa 限量系列將於2021年12月11日起於全台正式上市，設計靈感來自銀河星際美景，設計多樣，能夠輕易融入日常穿搭，共有8個款式，凡於12月11日起購買Illa限量系列珠寶或單筆消費滿10萬元(含)，將可獲得限量星光午夜禮盒包裝，隨盒附上精美鑽石鑑賞儀，隨時可以欣賞專屬自己的閃爍星空。
8款全新的設計均提供白K金或玫瑰金兩種材質可選。3款全新的耳環中，Illa Double Star 以一大一小兩枚星星垂墜耳畔，Illa Wrap以流星的尾巴詮釋經點的環狀耳環，Illa Rising Star則以三枚大小不同的星星依序排列，沿著耳垂的自然曲線往上延伸，配戴起來年輕活潑。3款戒指的設計，包括以精緻小作促永主鑽組成五芒星的Cluster ，Illa Star Of The Show則以雙圈戒環象徵流星劃過 的軌道，3枚不同大小的鑽石星群環繞展現個性，而經典的Illa戒指則以細膩金工為主鑽點綴光芒。Illa星星長項鍊鑲嵌五顆完美的Hearts On Fire鑽石，一款手鐲則採開放式設計，簡約的線條讓兩顆星星彼此相望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言