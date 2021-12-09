打造溫馨時刻！CNFlower西恩推出「溫暖療癒」耶誕花禮

喜樂溫馨的耶誕佳節即將到來，你想要怎麼布置自己的耶誕小屋？或者，正傷腦筋該如何準備一個充滿療癒五感的耶誕禮？CNFlower西恩設計了多款耶誕系列，要讓一起經歷疫情動盪的一年的我們，把握當下並生活中珍貴的人事物，在溫暖的節日，以自然帶給大家溫暖撫慰的力量，迎接2022嶄新的一年。

呼應「溫暖療癒」這個主題，CNFlower西恩推出居家系列的暖冬綠意藤編耶誕樹商品，讓大自然走進居家，為歲末生活帶來清新暖流；耶誕小森林系列也有新款，將銀柏、扁柏、翠柏精選綠植搭配應景的綠色Root Pouch品牌纖維植物袋，將純淨自然的綠意帶進生活中；經典的諾貝松耶誕樹香氣芬芳，也讓節慶的美好延續在空氣中、記憶裡。

此外，也推出耶誕交換禮物的選品花禮，除了可愛的植栽、紅綠色的優雅恆星花禮，也與英國品牌Jellycat結合經典的絨毛兔子玩偶，讓生活空間裡都瀰漫著濃濃的耶誕節幸福氛圍。

CNFloweronlineshop Christmas Surprise耶誕限定滿額送活動同步開跑，凡於CNShop購買耶誕系列商品消費滿3,800元，即贈英國Berry & Bird精品園藝防水墊，數量有限送完為止。

相關耶誕節花禮及居家布置靈感，可查官網：www.cnflower.com.tw/cnshop。

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