專為男性設計！KatunCare打造秋冬最潮4大系列口罩新品

「口罩生活」已成常態，防疫更是不能鬆懈，近來各種時尚花色與聯名款的口罩愈來愈多，但是專為男性設計的款式似乎不多。由皇泰醫材創立的全新醫材防護品牌「KatunCare」推出4款時尚口罩系列新品，分別為與知名西服品牌STYDER合作設計的「紳士系列」，並邀請台中人氣知名景點「宮原眼科」的內部設計團隊「日出設計」，攜手合作推出三款，分別為解放男性狂野本性的「極限運動系列」、重現經典遊戲回憶的「復刻系列－摩登電玩」、激勵人心的「精神口號系列－接受挑戰」，希望透過各式罩面圖樣設計，為不同風格男性提供專屬的時尚品味配件，並邀請多位人氣網紅示範口罩穿搭。

KatunCare「紳士系列」口罩由高級手工訂製西服品牌STYDER操刀設計，推出「紳士品格」、「貴族千鳥」、「山嵐明月」等3款花色，其中「紳士品格」特別以「蒙得里安式的分割藝術」為靈感，利用垂直水平線條與不同布紋拼貼，打造出具有生活美學的層次質感；「貴族千鳥」採用經典千鳥紋為基底，並融合其他布紋，看似規則卻又隱藏著律動與突破，有著溫文儒雅的氣質；「山嵐明月」以雲山水意象表現，象徵行雲流水，代表視野的廣度與人生閱歷的寬闊氣度。

另外還有由宮原眼科設計團隊「日出設計」操刀的「極限運動系列」口罩，以自然為靈感推出「都市叢林」、「開拓者」、「挑戰征服」等3款設計，其中「都市叢林」以原始風貌帶往心所嚮往的冒險叢林空間，代表著無懼無畏，走出自我的態度；「開拓者」宛如航行中的小船穿梭在山與海之間，探索全世界，不斷挑戰自我；「挑戰征服」邀請人們帶著無所畏懼的心，跨越每個高難度的等高線，無畏挑戰闖破障礙，並持續向前。

「復刻系列－摩登電玩」口罩專為喜好電玩、競技所帶來娛樂體驗的18～35歲大男孩們所設計，由擅長將新舊元素玩出創意的「日出設計」打造，將復古遊戲機台圖樣以色塊與線條交錯的方式呈現，宛如遊戲機台在口罩上跳躍起舞。「精神口號系列－接受挑戰」同樣與「日出設計」設計團隊合作，以「CHALLENGE挑戰」為概念進行設計。