吉比鮮釀聖誕新年大餐打9折 舒肥碳烤戰斧豬排新登場

年底將近，各家餐廳祭出各種節慶餐點，滿足家庭聚餐或三五好友歡聚需求。吉比鮮釀餐廳依照不同的人數需求，於110年12月10日至111年1月2日，推出推出9折優惠價聖誕新年套餐組，雙人套餐2188元（原價2430元）；四人套餐3888元（原價4480元）。四人套餐包含2道開胃菜、1道沙拉、3道精選主菜和1份手工甜點，每人只要不到一千元的優惠價格，即可享用豪華大餐組合。

此次聖誕新年套餐最大的亮點，莫過於全新研發推出的「舒肥碳烤戰斧豬排」，特選梅花肉連著豬肋骨部位，用特製醬料醃製6小時，採低溫烹煮方式，精準控制時間和溫度，保留最多的養分和自然風味，再刷上酸甜巴薩米克醋膏碳烤出迷人香氣，嚐得油脂香與醬料混合的鮮甜，吃得到軟嫩肉質和Q彈筋肉的豐富層次口感。

除了全新菜色，套餐內更是有期間限定的隱藏版餐點供選擇，好評不斷的「史瓦茲奶油蝴蝶麵」，將史瓦茲黑啤酒與新鮮食材一同入菜，是道香氣濃厚、口感扎實的料理；「南瓜起司蛋糕」是由新鮮南瓜、肉桂粉和奶油起司製成，以威士忌甜酒醬點綴，香甜南瓜味中散發淡淡的烤胡桃香氣，冬天必吃人氣甜點。

除了在餐廳內體驗節慶氛圍，也有許多人邀請朋友在家度過佳節，只要在吉比鮮釀餐廳inline線上平台，點購外帶自取聖誕新年套餐，即可免費獲得蒜味薯條口味的零嘴包，雙人套餐贈兩包，四人套餐贈四包。更多活動訊息 https://www.gbarestaurants.com.tw/zh/news/207