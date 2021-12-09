有「青」才大聲！BOMBERG炸彈表 刺青骷髏有夠「派」

安靜的人不一定沒意見，反之貌似叛逆的外在，也可以擁有一顆純潔的心。瑞士鐘表品牌BOMBERG推出新款Bolt-68 Neo腕表，黑色與銀色兩種款式，分別以搶眼的「刺青骷髏」成為表款視覺，散發無所畏懼的勇猛精神。

新開發的Bolt-68 Neo有別過往的Bolt 68，Bolt 68本身具有專利栓銷結構，可將表殼卸下，並搭配鍊節、底座等配件，成為懷表或座鐘，造型多變。而Bolt-68 Neo則採固定式設計，但表款同樣位於12點鐘方向的「牛頭犬表殼（Bullhead）」，同時雖然直徑達43mm、但仍保有舒適的配戴體驗。

其中黑色刺青骷髏具有經黑色PVD處理的精鋼表殼，同時面盤上的雙層立體骷髏疊加上從面盤延伸至表殼的大麻葉刺青圖騰，迷幻而帶有南美洲的聯想；銀色刺青骷髏則在清一色銀色的主視覺中，換上了鮮紅的大秒針與12點鐘內側的Bomberg字樣。兩者皆搭配精準的石英機芯與時間顯示功能，皆採全球限量150只，定價分別為38,300元或34,800元。