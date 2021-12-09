快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有「青」才大聲！BOMBERG炸彈表 刺青骷髏有夠「派」

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
BOMBERG BOLT-68 NEO系列 黑色刺青骷髏，石英機芯、黑色PVD精鋼、時間顯示、全球限量150只，34,800元。圖 / BOMBERG提供
BOMBERG BOLT-68 NEO系列 黑色刺青骷髏，石英機芯、黑色PVD精鋼、時間顯示、全球限量150只，34,800元。圖 / BOMBERG提供

安靜的人不一定沒意見，反之貌似叛逆的外在，也可以擁有一顆純潔的心。瑞士鐘表品牌BOMBERG推出新款Bolt-68 Neo腕表，黑色與銀色兩種款式，分別以搶眼的「刺青骷髏」成為表款視覺，散發無所畏懼的勇猛精神。

新開發的Bolt-68 Neo有別過往的Bolt 68，Bolt 68本身具有專利栓銷結構，可將表殼卸下，並搭配鍊節、底座等配件，成為懷表或座鐘，造型多變。而Bolt-68 Neo則採固定式設計，但表款同樣位於12點鐘方向的「牛頭犬表殼（Bullhead）」，同時雖然直徑達43mm、但仍保有舒適的配戴體驗。

其中黑色刺青骷髏具有經黑色PVD處理的精鋼表殼，同時面盤上的雙層立體骷髏疊加上從面盤延伸至表殼的大麻葉刺青圖騰，迷幻而帶有南美洲的聯想；銀色刺青骷髏則在清一色銀色的主視覺中，換上了鮮紅的大秒針與12點鐘內側的Bomberg字樣。兩者皆搭配精準的石英機芯與時間顯示功能，皆採全球限量150只，定價分別為38,300元或34,800元。

想使壞、想刺青但又不想「討皮痛」？且來欣賞BOMBERG Bolt-68 Neo骷髏腕表，有「青」、就能大聲。

Bolt-68 Neo表款保有與Bolt-68一樣、表款位於12點鐘方向的「牛頭犬（Bullhead）」設計，醒目搶眼。圖 / BOMBERG提供
Bolt-68 Neo表款保有與Bolt-68一樣、表款位於12點鐘方向的「牛頭犬（Bullhead）」設計，醒目搶眼。圖 / BOMBERG提供
從表殼延伸至表帶的大麻葉刺青圖騰，迷幻而帶有南美洲的聯想。圖 / BOMBERG提供
從表殼延伸至表帶的大麻葉刺青圖騰，迷幻而帶有南美洲的聯想。圖 / BOMBERG提供
BOMBERG Bolt-68 Neo銀色骷髏腕表，具有醒目的紅色大秒針。圖 / BOMBERG提供
BOMBERG Bolt-68 Neo銀色骷髏腕表，具有醒目的紅色大秒針。圖 / BOMBERG提供

刺青 腕表 大麻

延伸閱讀

有蝴蝶！RICHARD MILLE X Rafael Nadal新表亮點藏這裡

饒舌歌手外型穿洞又刺青 快嘴Diss：出淤泥而不染

逃不過前男友！曾為了他刺青...Baby陳偉霆「分手N年同台」　3對舊情人的大型尷尬現場

許瑋甯「側乳一排神秘數字」藏溫情密碼！　薄紗內衣解放精緻S弧線

相關新聞

乾癢敏→神仙肌！4大堪稱「醫美級」修護乳液 小資女豪氣狂買也不怕

擁有滋潤彈亮的肌膚，就能擁抱「美麗密碼」！想養出水嫩神仙肌有訣竅！身為精打細算的小資女孩，購買昂貴的保養品不但讓荷包淌血...

根本落入凡間的璀璨銀河 Hearts On Fire限量星光珠寶

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire®，由 1996 年起一直以最精準卓越的鑽石車工見稱。全新Illa...

專為男性設計！KatunCare打造秋冬最潮4大系列口罩新品

「口罩生活」已成常態，防疫更是不能鬆懈，近來各種時尚花色與聯名款的口罩愈來愈多，但是專為男性設計的款式似乎不多。由皇泰醫...

吉比鮮釀聖誕新年大餐打9折 舒肥碳烤戰斧豬排新登場

年底將近，各家餐廳祭出各種節慶餐點，滿足家庭聚餐或三五好友歡聚需求。吉比鮮釀餐廳依照不同的人數需求，於110年12月10...

有「青」才大聲！BOMBERG炸彈表 刺青骷髏有夠「派」

安靜的人不一定沒意見，反之貌似叛逆的外在，也可以擁有一顆純潔的心。瑞士鐘表品牌BOMBERG推出新款Bolt-68 Ne...

熱賣包款換上噴泉綠、銀色外衣 BV的節慶氣息好清新！

耶誕節應景的時尚單品輪番上市，日前才經歷更換創意總監風波的人氣品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV），也在此時為幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。