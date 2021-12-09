米其林等級真空包年菜來了！連葡萄酒都幫你先配好

歲末佳節到來，由於小朋友還沒有辦法打疫苗，不少家裡有小朋友的家庭，傾向選擇宅在家過節。看好這波宅家過節商機，澳洲禾富酒莊（Wolf Blass）與來自美酒加州的美麗莊園（Beaulieu Vineyard），特別邀請法式餐廳「MiraWan」，以及獲得米其林一星推介的台菜「富錦樹台菜香檳」與教父牛排系列「MUCHOYAKI」三家不同風格的頂級餐廳，將米其林主廚為居家生活設計的年菜料理延伸至家中餐桌，搭配適合家中輕鬆品飲的酒款，在家也能隨時開趴、賓主盡歡。

禾富酒莊台灣區市場經理蔡瑋竑表示，禾富「即開即飲」特色來自於由四度獲紅酒最佳釀酒師Chris Hatcher的堅持，精選富有果香韻味的成熟葡萄、適度過桶時間等過程，為酒款帶來顯著果香與酸度，亦顛覆過往葡萄酒需費時醒酒的品飲印象，與輕鬆覆熱的米其林主廚研發的真空冷凍年菜搭配，成為省時省力的宅家餐酒搭選擇。

MiraWan：居家的法式年菜

MiraWan主廚鄭裕錞端出以法式經典冷肉派pâté en croûte作法詮釋的「鄉村手切豬肉派」（10片，1,080元），由主廚以究好豬豬頸肉交融著濃郁不腥臊的桂丁雞雞肝等製成肉餡，口感清爽綿密，以「禾富金牌夏多內白葡萄酒（Wolf Blass Gold Label Chardonnay）」相佐，能透過酒款過桶後的厚實沈穩，使白酒也能與富有油脂份量的肉料理搭配。此道料理不只可搭白酒，與「美麗莊園加州卡本內紅葡萄酒（Beaulieu Vineyard Prestige Cabernet Sauvignon）」也很合拍。

值得一提的是，此款「美麗莊園加州卡本內紅葡萄酒」不只可搭配肉派，與結合法式燉蔬菜烤製的「鄉村烤燉蔬菜牛頰派」（2人份，380元），在葡萄品種具青椒、花椰菜等蔬菜特有的甘甜風味下，與派裡融合牛頰油脂香氣的燉蔬菜完美呼應。

搭著酸奶與口袋餅享用的「南法香料燉羊五花」（2人份，附口袋餅，480元），透過「禾富灰牌巴羅沙谷希哈紅葡萄酒（Wolf Blass Grey Label Barossa Valley Shiraz）」具黑胡椒等辛香料韻味的連結，能為同樣以咖哩等辛香料燉煮的「南法香料燉羊五花」，增添羊肉旨味並提升料理完整性，酒款也藉此多了些許圓潤甜度。

法式甜點是許多人的心頭好，以富士蘋果帶有微酸的甜美度，並以千層風格彰顯「招牌蘋果派」酥脆與層次，酒款選以帶有葡萄柚與烘烤麵包氣息的「美麗莊園卡內羅斯夏多內白葡萄酒（Beaulieu Vineyard Carneros Chardonnay）」，與烤後具溫度感的蘋果派相得益彰，為冬季捎來甜甜的暖意。

富錦樹台菜香檳：澎湃又精緻的台菜

今年首度拿下《臺北臺中米其林指南2021》一星榮耀的富錦樹台菜香檳，向來重視餐酒搭配的美好，此次行政主廚黃旅毅以霸氣「醉海鮮拼盤」（8～10人份，3,200元）、「白燒蟹肉獅子頭」（6～10人份，2,600元）佐以葡萄酒，詮釋台菜澎湃又精緻的新風潮。

看似清爽的「醉海鮮拼盤」，將台灣龍蝦與南非鮑魚浸泡於花雕酒等藥材約48小時，肉質帶有嚼勁卻不失彈Q口感，越嚼越能體現濃郁滋味，因此選以經法國橡木桶發酵熟成四個月的「美麗莊園卡內羅斯夏多內白葡萄酒（Beaulieu Vineyard Carneros Chardonnay）」，藉由熟成後帶有些許香草奶油、苦韻的濃厚風格，與花雕酒海鮮的苦後韻搭配，加成出將苦轉化為苦甘的調性。

可多人分享的「白燒蟹肉獅子頭」打破了紅燒醬香的濃厚滋味，反而以類似白菜滷的溫潤湯頭作為基底，於是清新優雅的「禾富金牌夏多內白葡萄酒（Wolf Blass Gold Label Chardonnay）」延續此道料理風格，帶來舒適視覺與圓潤風味的和諧感。

MUCHOYAKI：大口吃肉的美式歡樂

在台素有牛排教父之稱的教父鄧有癸是葡萄酒愛好者，他認為葡萄酒能為美式料理的歡樂氛圍錦上添花。MUCHOYAKI行政主廚吳曉芳以經典霹靂醬賦予「霹靂舒肥雞」（2人份，680元）酸辣風味，選擇經過橡木桶，帶有煙燻、木質、烤麵包氣息的「禾富金牌卡本內紅葡萄酒（Wolf Blass Gold Label Cabernet Sauvignon）」搭配，讓雞肉本身的甜度與風味增加。

經典的「BBQ豬肋排」（2人份，880元），是美式餐廳裡最令人吮指回味的料理。選以梅洛葡萄本身帶有圓潤多汁本質釀造的「美麗莊園納帕谷梅洛紅葡萄酒（Beaulieu Vineyard Napa Valley Merlot）」搭配，酒款因為特別加入少許希哈葡萄增添風味深度，加上一半以美國、法國、匈牙利橡木桶熟成等特色，在混釀後引領出成熟李子、咖啡與討喜的辛香料香氣，讓大份量的豬肋排吃多也不感到過度的甜膩，還能降低些許豬肉油脂並增加肉質軟嫩度。