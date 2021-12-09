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熱賣包款換上噴泉綠、銀色外衣 BV的節慶氣息好清新！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BOTTEGA VENETA為幾款熱賣單品換上限量的清新噴泉綠和很有節慶氛圍的銀色，讓時尚迷們在年底送禮、犒賞自己的時候有更多豐富的新選擇。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA為幾款熱賣單品換上限量的清新噴泉綠和很有節慶氛圍的銀色，讓時尚迷們在年底送禮、犒賞自己的時候有更多豐富的新選擇。圖／BOTTEGA VENETA提供

耶誕節應景的時尚單品輪番上市，日前才經歷更換創意總監風波的人氣品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV），也在此時為幾款熱賣單品換上限量的新色，選擇清新氣質的噴泉綠和很有節慶氛圍的銀色，讓時尚迷們在年底送禮、犒賞自己的時候有更多豐富的新選擇。

這次換上新色的品項，包含標誌性的編織元素包款和鞋款、小配件。像是Cassette系列肩背包、Mini Jodie包和Mini Pouch小雲朵包等等，都推出了噴泉綠、銀色新款，優雅又搶眼。其中鏡面感銀色Mini Arco背上身就像隨身攜帶的巧克力一樣，俏皮可愛。壓紋的長短夾、三角元素鑰匙圈等，也都是很適合送禮的品項。另一款漆皮的噴泉綠大塊編織細節水桶包，更是讓人感到濃厚的耀眼活潑質感。

橡膠材質的Puddle靴，也有很有派對氛圍的銀色亮片款可以選，無論走到哪，絕對都可以瞬間成為目光焦點。

寬編織金屬漆皮拉鍊長夾，28,400元。圖／BOTTEGA VENETA提供
寬編織金屬漆皮拉鍊長夾，28,400元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Pouch金屬泡球羊皮肩背包，47,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Pouch金屬泡球羊皮肩背包，47,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA為幾款熱賣單品換上限量的新色，選擇清新氣質的噴泉綠和很有節慶氛圍的銀色，讓時尚迷們在年底送禮、犒賞自己的時候有更多豐富的新選擇。圖／BOTTEGA VENETA提供
BOTTEGA VENETA為幾款熱賣單品換上限量的新色，選擇清新氣質的噴泉綠和很有節慶氛圍的銀色，讓時尚迷們在年底送禮、犒賞自己的時候有更多豐富的新選擇。圖／BOTTEGA VENETA提供
Cassette編織金屬小羊皮肩背包，71,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Cassette編織金屬小羊皮肩背包，71,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織金屬小羊皮拉鍊短夾，24,000元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織金屬小羊皮拉鍊短夾，24,000元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Arco漆光小牛皮肩背包，10萬1,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Arco漆光小牛皮肩背包，10萬1,300元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Cassette編織小羊皮肩背包 (噴泉綠) ，71,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Cassette編織小羊皮肩背包 (噴泉綠) ，71,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
寬編織小羊皮抽繩手拿包 (噴泉綠) ，37,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
寬編織小羊皮抽繩手拿包 (噴泉綠) ，37,900元。圖／BOTTEGA VENETA提供
繩結小羊皮鑰匙圈 (噴泉綠) ，10,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
繩結小羊皮鑰匙圈 (噴泉綠) ，10,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織小羊皮三折短夾 (噴泉綠)，17,200元。圖／BOTTEGA VENETA提供
編織小羊皮三折短夾 (噴泉綠)，17,200元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie編織小羊皮繩結手拿包 (噴泉綠) ，71,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供
Mini Jodie編織小羊皮繩結手拿包 (噴泉綠) ，71,500元。圖／BOTTEGA VENETA提供

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