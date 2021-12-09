熱賣包款換上噴泉綠、銀色外衣 BV的節慶氣息好清新！

耶誕節應景的時尚單品輪番上市，日前才經歷更換創意總監風波的人氣品牌BOTTEGA VENETA（簡稱BV），也在此時為幾款熱賣單品換上限量的新色，選擇清新氣質的噴泉綠和很有節慶氛圍的銀色，讓時尚迷們在年底送禮、犒賞自己的時候有更多豐富的新選擇。

這次換上新色的品項，包含標誌性的編織元素包款和鞋款、小配件。像是Cassette系列肩背包、Mini Jodie包和Mini Pouch小雲朵包等等，都推出了噴泉綠、銀色新款，優雅又搶眼。其中鏡面感銀色Mini Arco背上身就像隨身攜帶的巧克力一樣，俏皮可愛。壓紋的長短夾、三角元素鑰匙圈等，也都是很適合送禮的品項。另一款漆皮的噴泉綠大塊編織細節水桶包，更是讓人感到濃厚的耀眼活潑質感。