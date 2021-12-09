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新光三越春節禮品「東京香蕉」日三大人氣手信首度登台

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
東京香蕉8入蛋糕禮盒，620元。圖／新光三越提供
東京香蕉8入蛋糕禮盒，620元。圖／新光三越提供

受到全球疫情影響，今年春節一樣只能在國內過年，新光三越特別嚴選150項來自世界與台灣各地優質年節禮盒，當中有四分之三為全新登場、53項全台獨家春節禮盒，讓消費者、送禮者，就算不能出國，也能透過美食感受各地美味。近來漲價潮一波波，但新光三越強調，因為提前搜羅選品，這次春節禮品沒有漲價，也有別於以往僅提供預購方式，今年線上線下都可以買得到。

新光三越全台獨家春節禮盒網羅：亞洲最佳女主廚陳嵐舒旗下「Le Côtè L/M小樂沐」，台北米其林餐盤推薦的泰式餐廳「Baan Taipei」推出的圍爐年菜，以及號稱台北最難訂位的門前隱味獨家為新光三越推出的鴛鴦鍋物。在地好味如嘉義林聰明鮭魚頭、台中帝一碳燒薑母鴨、台南麻豆助芋頭糕禮盒等，更有3款日本超人氣伴手禮–TOKYO BANANA、Baked Mallow烤棉花、山田屋桐葉饅頭首度登台，深夜裡的法國手工甜點推出新光三越限定版等各地美食、伴手禮，輕鬆吃到各地美味。

過去新光三越禮品手冊一向走預購模式，但今年新光三越擴大春節禮品販售管道，12月10日起除了可於新光三越全台各店、新光三越App、skm online線上線下預購，另外，全台12家超市與skm eats外送服務首度加入販售行列，新光三越超市將於1月14日推出「春節禮品城」

方便顧客現場採購直接帶走；skm eats外送車隊將於1月14日起提供年菜、禮盒即時送服務，滿足民眾臨時採購的需求。

日本一向是國人最愛的旅行地點，為了讓連續兩年無法出國的民眾也能買到日本話題甜點，新光三越獨家引進日本3大人氣甜點、首度在台登場，包括帶來與東京伴手禮畫上等號的「TOKYO BANANA東京香蕉」；在丸之內的大丸百貨曾創出一日賣出過萬件紀錄的「Baked Mallow

烤棉花糖甜餅」，以及世界遺產宮島代表名店、曾獲日本全國菓子大博覽會名譽總裁賞的「山田屋桐葉饅頭」。

另外首度登台的TOKYO BANANA、人氣的THE Maple Mania楓糖男孩、PRESS BUTTER SAND也於2022年年初在分別在新光三越信義店、台中快閃登場並推出限定口味。

門前隱味鴛鴦鍋，2,988元。圖／新光三越提供
門前隱味鴛鴦鍋，2,988元。圖／新光三越提供
PRESS BUTTER SAND黑巧克力焦糖奶油夾心餅禮盒9入，1,020元。圖／新光三越提供
PRESS BUTTER SAND黑巧克力焦糖奶油夾心餅禮盒9入，1,020元。圖／新光三越提供
新光三越嚴選150項來自世界與台灣各地優質年節禮盒，當中有四分之三為全新登場、53項全台獨家春節禮盒。圖／新光三越提供
新光三越嚴選150項來自世界與台灣各地優質年節禮盒，當中有四分之三為全新登場、53項全台獨家春節禮盒。圖／新光三越提供
Baan新春團圓年菜組，1,699元。圖／新光三越提供
Baan新春團圓年菜組，1,699元。圖／新光三越提供
Le Côtè LM小樂沐法式團圓食光禮盒，1,980元。圖／新光三越提供
Le Côtè LM小樂沐法式團圓食光禮盒，1,980元。圖／新光三越提供
Baked Mallow烤棉花糖甜餅禮盒10入，950元。圖／新光三越提供
Baked Mallow烤棉花糖甜餅禮盒10入，950元。圖／新光三越提供

春節 日本 人氣甜點

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