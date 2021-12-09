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有蝴蝶！RICHARD MILLE X Rafael Nadal新表亮點藏這裡

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
身為RICHARD MILLE的超級好朋友，「西班牙蠻牛」、網壇天王Rafael Nadal與品牌再度合作、推出新款RM 35-03腕表。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
身為RICHARD MILLE的超級好朋友，「西班牙蠻牛」、網壇天王Rafael Nadal與品牌再度合作、推出新款RM 35-03腕表。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）

運動超級明星的成就與光芒總讓人羨慕，他們超於常人的勇氣與成就，正是讓人為之欣羨的魅力所在。RICHARD MILLE與網壇天王、西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）推出聯名的RM 035-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，表款具備全新、專利的蝶形自動盤，以及藍色、白色兩種石英纖維表殼，引發熱議。

回顧過去，在Rafael Nadal配戴的RM 027陀飛輪啟發下，被稱為「小納達爾」系列的RM 035「相對」親民，並採常規生產。2011年的RM 035 Rafael Nadal是首款通過Chronofiable®認證的RICHARD MILLE腕表，並採用輕質的鋁、銅、鎂合金，也是品牌首款可承受5,000g加速度的非陀飛輪時計；2014年問世的RM 35-01 Rafael Nadal腕表，則採用Carbon TPT®碳纖維材質製作表殼，同樣可承受5,000g的加速度；2016年推出的RM 35-02 Rafael Nadal自動上鍊腕表，則是該系列中第一只配備可變幾何結構自動盤、並採用藍寶石水晶錶底蓋。然而據瞭解：新款的RM 035-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表除了機芯研發耗時三年，同時也將是該系列的最後一款，加上同系列前述表款都已停產，更讓新作頗具收藏價值。

對於新款腕表的問世，Rafael Nadal表示兩造在各自的領域追求卓越，而品牌創辦人Richard Mille先生與他抱持著同樣的信念，並對自己的事業滿懷激情。「保持對工作一如既往的熱情對我來說至關重要。儘管我並未在比賽中配戴RM 035腕表，但感受到他和團隊信任和支持我投身於這一獨特的冒險旅程時，我覺得十分暖心。」

基於原本RICHARD MILLE已具備「可變幾何結構自動盤」，品牌機芯技術總監Salvador Arbona先生解釋，一如汽車駕駛者可選擇「運動模式」調整汽車操控性能，全新研發的蝶形自動盤「使得配戴者有機會直接調控腕表的上鍊速度 」，無形間強化了表款與人的羈絆。而所謂的「蝶形自動盤」，是由兩個五級鈦合金自動盤組成，並以相對應的按鈕啟動：一旦按下7點鐘位置的按鈕時，齒輪系統將兩個附於自動盤的重錘推開成水平180°角，同時自動盤回到平衡位置、暫停上鍊、避免機芯儲存過多能量，同時兩點鐘方向的按鈕則可操作機芯的運作模式：在上鍊（W）、空檔（N）與調整時間（H）三種模式中切換，以單一按紐切換功能模式，化繁為簡。

表款並具備藍色Quartz TPT®石英纖維表殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層，以及白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維表殼、搭配Carbon TPT®碳纖維中層，訂價則約646萬元。

RM 035-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維表殼、搭配Carbon TPT®碳纖維中層，約646萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 035-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維表殼、搭配Carbon TPT®碳纖維中層，約646萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
2016年推出的RM 35-02 Rafael Nadal自動上鍊腕表，是該系列中第一只配備可變幾何結構自動盤、並採用藍寶石水晶表底蓋。圖 / RICHARD MILLE提供
2016年推出的RM 35-02 Rafael Nadal自動上鍊腕表，是該系列中第一只配備可變幾何結構自動盤、並採用藍寶石水晶表底蓋。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 035 Rafael Nadal是首款通過Chronofiable®認證的RICHARD MILLE腕表，是品牌首款可承受5,000g加速度的非陀飛輪時計。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 035 Rafael Nadal是首款通過Chronofiable®認證的RICHARD MILLE腕表，是品牌首款可承受5,000g加速度的非陀飛輪時計。圖 / RICHARD MILLE提供
可選擇上鍊、空檔、調整時間的功能選擇機制，讓機芯一如汽車，擁有不同操作模式，化繁為簡也提供額外操作樂趣。圖 / RICHARD MILLE提供
可選擇上鍊、空檔、調整時間的功能選擇機制，讓機芯一如汽車，擁有不同操作模式，化繁為簡也提供額外操作樂趣。圖 / RICHARD MILLE提供
2014年問世的RM 35-01 Rafael Nadal腕表，使用Carbon TPT®碳纖維材質製作表殼，並可承受5,000g的加速度。圖 / RICHARD MILLE提供
2014年問世的RM 35-01 Rafael Nadal腕表，使用Carbon TPT®碳纖維材質製作表殼，並可承受5,000g的加速度。圖 / RICHARD MILLE提供
身為史上第七位男子生涯單打全滿貫、第二位男子生涯單打金滿貫得主的Rafael Nadal，受到全世界網球迷的熱愛，是「紅土天王」、更是RICHARD MILLE的品牌超級好友。圖 / RICHARD MILLE提供
身為史上第七位男子生涯單打全滿貫、第二位男子生涯單打金滿貫得主的Rafael Nadal，受到全世界網球迷的熱愛，是「紅土天王」、更是RICHARD MILLE的品牌超級好友。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 035-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，藍色Quartz TPT®石英纖維表殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層，約646萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
RM 035-03 Rafael Nadal自動上鍊腕表，藍色Quartz TPT®石英纖維表殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層，約646萬元。圖 / RICHARD MILLE提供
雖然品牌原本已有可變幾何結構自動盤，新款RM 35-03表款則具備研發三年而成的專利「蝶形自動盤」，別出新意。圖 / RICHARD MILLE提供
雖然品牌原本已有可變幾何結構自動盤，新款RM 35-03表款則具備研發三年而成的專利「蝶形自動盤」，別出新意。圖 / RICHARD MILLE提供

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