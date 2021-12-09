限時3天「肉量免費升級」！最大間「黑毛屋」開幕

繼於11月開設「黑毛屋本家 復興SOGO店」、「黑毛屋 新竹巨城店」後，黑毛屋將再於12月10日開設ATT4FUN信義店，提供一系列日式鍋物料理，也是最大間的門市。為慶祝新店開幕，首3日也會推出「肉品免費增量」的活動，另外全台分店也應景推出京都風柚子白味噌鍋，以及適合2、4人共享的聖誕套餐。

黑毛屋以4種日本鍋物為基礎，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多水炊鍋、摩滋鍋等不同湯底，並搭配上A4～A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、澳洲和牛小腸與雲林產黑羽土雞等食材，推出一系列鍋物料理，並依照肉量區分價格，標榜日本和牛680元起、伊比利豬580元起。目前在台共有5間門市，即將開幕的黑毛屋ATT4FUN信義店，將會是第6間，共有104坪的空間，席設104坪，也是黑毛屋最大的分店。

為歡慶開幕，黑毛屋全台分店同步推出「京都風柚子白味噌鍋」同慶，使用日本產柚子、柚子醬、柚子酒，加入西京味噌，將醇厚甜味調合進柚子高湯，搭配上日本和牛、伊比利豬，再佐以柚子味噌沾醬享用，每套580元起。12月21日至1月2日還推出「日澳和牛、伊比利豬 狂響曲大餐」，品嚐京都風柚子白味噌鍋或涮涮鍋的風味，搭配上日本和牛、澳洲和牛莎朗、西班牙Bellota伊比利豬與時令海鮮，享受海陸雙重滋味，雙人2,288元、四人4,560元。