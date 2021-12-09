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momo購物網「12.12年終盛典」雙12一日限定消費滿額瓜分120萬

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「12.12年終盛典」正慶12月10日開跑，COACH兩用包、雅詩蘭黛小棕瓶、tokuyo按摩椅、德國雙人小紅鍋下殺2折起。圖／momo購物網提供
momo購物網「12.12年終盛典」正慶12月10日開跑，COACH兩用包、雅詩蘭黛小棕瓶、tokuyo按摩椅、德國雙人小紅鍋下殺2折起。圖／momo購物網提供

momo購物網「12.12年終盛典」正慶12月10日開跑，主打整點搶最高999 momo幣、12月12日一日限定優惠「消費滿額瓜分120萬」、下單抽谷關日式奢華之旅、消費滿額送萬份麥當勞/築間火鍋美食、12月13日起下單抽iRobot掃地機」；活動期間精選百大品牌夯貨下殺2折起，包括保暖寢飾The North Face外套、3M冬被、雅詩蘭黛小棕瓶、L’OREAL青春密碼、理膚寶水B5修護凝露等。

雙12即將進入活動高潮，momo購物網「整點搶最高999 momo幣」場次名額好評加碼，12月10日至12月14日每天上午8點12分、上午9點12分、上午10點12分、中午12點12分、下午1點12分、下午3點12分、下午5點12分、下午6點12分、晚上7點12分、晚上8點12分、晚上9點12分、晚上10點12分共12時段狂撒最高999 momo幣，每人每時段皆可搶，每日限量145,452名。

momo購物網12月12日一日限定優惠包括「消費滿額瓜分120萬」，當天消費滿額即可解鎖不同獎金門檻，消費滿6,000元即可瓜分30萬獎金或享1.2% momo幣回饋（限額1000名，上限300元），消費滿20,000元即可瓜分60萬獎金，3項回饋獎金限擇一登記)；當日不限金額消費即可登記抽市價39,268元的「谷關日式溫泉度假村」雙人住宿券；當日累積消費滿1,212元即可登記領取麥當勞四塊麥克鷄塊兌換券（每人限登記一次，限量1.2萬份），消費滿2,122元再領築間幸福鍋物肉盤兌換券（每人限登記一次，限量6,000名）。12月13日至12月14日不限金額下單再抽市價15,999元的iRobot掃地機，限量1名，每人限登記一次。

momo「12.12年終盛典」精選百大品牌夯貨下殺2折起，包括「The North Face保暖羽絨外套」限時優惠價8,912元、「3M可水洗舒眠冬被」限時優惠價2,990元、「ZOJIRUSHI象印彈開式保溫杯」momo獨家2入組限時優惠價1,212元；「雅詩蘭黛特潤小棕瓶50ml送49ml」限時優惠價3,950元、「L’OREAL Paris巴黎萊雅熬夜救星修護撫紋組」限時優惠價1,212元、「理膚寶水B5彈潤修復全能防曬凝露」限時優惠價2,860元。

如果想要趁年底好好犒賞自己，momo購物網推薦「COACH兩用包」新款首降2折、限時優惠價4,699元；「tokuyo Vogue時尚玩美椅尊爵款」momo獨賣限時優惠價49,800元；「Google Pixel 6（8GB／128GB）」限時優惠價18,990元，獨家贈品排殼貼組、「ZWILLING德國雙人IH不沾鍋深平底鍋」限時優惠價2,999元。

ZWILLING德國雙人IH不沾鍋深平底鍋，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價2,999元。圖／momo購物網提供
ZWILLING德國雙人IH不沾鍋深平底鍋，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價2,999元。圖／momo購物網提供
雅詩蘭黛特潤小棕瓶50ml送49ml，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價3,950元。圖／momo購物網提供
雅詩蘭黛特潤小棕瓶50ml送49ml，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價3,950元。圖／momo購物網提供
Google Pixel 6（8GB／128GB），momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價18,990元。圖／momo購物網提供
Google Pixel 6（8GB／128GB），momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價18,990元。圖／momo購物網提供
L’OREAL Paris巴黎萊雅熬夜救星修護撫紋組，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價1,212元。圖／momo購物網提供
L’OREAL Paris巴黎萊雅熬夜救星修護撫紋組，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價1,212元。圖／momo購物網提供
理膚寶水B5彈潤修復全能防曬凝露獨家全方位超值組B，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價2,860元。圖／momo購物網提供
理膚寶水B5彈潤修復全能防曬凝露獨家全方位超值組B，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價2,860元。圖／momo購物網提供
COACH兩用包／後背包／斜背包／肩背包，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價4,699元。圖／momo購物網提供
COACH兩用包／後背包／斜背包／肩背包，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價4,699元。圖／momo購物網提供
The North Face保暖羽絨外套，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價8,912元。圖／momo購物網提供
The North Face保暖羽絨外套，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價8,912元。圖／momo購物網提供
ZOJIRUSHI象印彈開式保溫杯2入組，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價1,212元。圖／momo購物網提供
ZOJIRUSHI象印彈開式保溫杯2入組，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價1,212元。圖／momo購物網提供
3M可水洗舒眠冬被，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價2,990元。圖／momo購物網提供
3M可水洗舒眠冬被，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價2,990元。圖／momo購物網提供
tokuyo Vogue時尚玩美椅尊爵款，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價49,800元。圖／momo購物網提供
tokuyo Vogue時尚玩美椅尊爵款，momo購物網12月10日至12月14日活動優惠價49,800元。圖／momo購物網提供

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