菅田將暉酷戴MIKIMOTO黑珍珠 令人著迷的型男必備珠寶

要在現在的潮流時尚界稱一哥，珍珠串鍊顯然已是必需品。以珍珠聞名的國際珠寶品牌MIKIMOTO，今日在官方IG發佈日本男星菅田將暉配戴全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」的形象短片和照片，有型有格，一掃以往黑珍珠優雅貴婦的傳統形象，讓人見識到珍珠的全新魅力。不過這系列新作目前台灣尚未上市，預計明年才會在台販售。

而新生代陸劇小生宋威龍，因「以家人之名」演出備受看好。日前出席MIKIMOTO於上海恒隆廣場盛典活動，配戴了日本設計師川久保玲的聯名系列MIKIMOTO COMME des GARÇONS珍珠串鍊，多串珍珠項鍊堆疊，配上一身全黑的西裝和高領衫，展現優雅與不羈。這系列聯名珠寶系列以優雅珍珠搭配多種衝突的造型裝飾， 截然不同的元素卻完美結合，為傳統珍珠珠寶注入街頭潮流氣息，不論性別及年齡世代的人配戴起來都能完美搭配。此系列於台北101頂級珠寶旗艦店獨家預約販售中。 菅田將暉演繹MIKIMOTO全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」。圖／摘自IG @official_mikimoto 菅田將暉演繹的MIKIMOTO全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」預計明年才會在台販售。圖／摘自IG @official_mikimoto 宋威龍配戴的MIKIMOTO Universe Elements系列南洋珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石與約11.00-11.49毫米南洋珍珠，約33萬6,000元。圖／MIKIMOTO提供 菅田將暉演繹MIKIMOTO全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」。圖／摘自IG @official_mikimoto 菅田將暉演繹的MIKIMOTO全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」預計明年才會在台販售。圖／摘自IG @official_mikimoto 宋威龍配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珠寶出席活動。圖／MIKIMOTO提供 宋威龍配戴的MIKIMOTO x COMME des GARÇ ONS 聯名系列南洋珍珠串鍊，尺寸約 9.00-11.00毫米的南洋珍珠誒銀製鍊結，全長約50公分，約114萬元。圖／MIKIMOTO提供 宋威龍配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珠寶出席活動。圖／MIKIMOTO提供 宋威龍配戴的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS聯名系列南洋珍珠串鍊，約 9.00-11.00毫米南洋珍珠與銀製鍊結，全長約50公分，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供 宋威龍配戴的MIKIMOTO鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石約0.13ct，40,000元，台北101旗艦店搶先上市。圖／MIKIMOTO提供 宋威龍配戴MIKIMOTO COMME des GARÇONS聯名系列珠寶出席活動。圖／MIKIMOTO提供 宋威龍作為手鍊配戴的MIKIMOTO x COMME des GARÇONS聯名系列珍珠串鍊，約6.00毫米日本Akoya珍珠與銀製鍊結，全長約50公分，86,000元。圖／MIKIMOTO提供