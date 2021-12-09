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菅田將暉酷戴MIKIMOTO黑珍珠 令人著迷的型男必備珠寶
要在現在的潮流時尚界稱一哥，珍珠串鍊顯然已是必需品。以珍珠聞名的國際珠寶品牌MIKIMOTO，今日在官方IG發佈日本男星菅田將暉配戴全新黑珍珠系列作品「PASSIONOIR」的形象短片和照片，有型有格，一掃以往黑珍珠優雅貴婦的傳統形象，讓人見識到珍珠的全新魅力。不過這系列新作目前台灣尚未上市，預計明年才會在台販售。
而新生代陸劇小生宋威龍，因「以家人之名」演出備受看好。日前出席MIKIMOTO於上海恒隆廣場盛典活動，配戴了日本設計師川久保玲的聯名系列MIKIMOTO COMME des GARÇONS珍珠串鍊，多串珍珠項鍊堆疊，配上一身全黑的西裝和高領衫，展現優雅與不羈。這系列聯名珠寶系列以優雅珍珠搭配多種衝突的造型裝飾， 截然不同的元素卻完美結合，為傳統珍珠珠寶注入街頭潮流氣息，不論性別及年齡世代的人配戴起來都能完美搭配。此系列於台北101頂級珠寶旗艦店獨家預約販售中。
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