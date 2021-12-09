肯德基「烤全雞」開賣！「奶油香蒜雪花脆雞」限時登場

一年一度的聖誕節到來，連鎖速食「肯德基」自即日起至1月10日期間，推出限定新品「奶油香蒜雪花脆雞」，以蒜香奶油醬配雪花脆片，帶出濃濃的佳節氣氛。另外還同步推出「紐奧良烤全雞」，讓民眾在家也能享受聖誕大餐。

本次推出的「奶油香蒜雪花脆雞」，使用經典咔啦脆雞作為基礎，淋上特製的蒜香奶油醬後，再灑上酥脆的香蒜雪花片，帶來豐富的層次感與濃郁滋味，單點每塊66元，另外還有嘗鮮餐、個人套餐、XL套餐或多人套餐方案可供選擇，每套128～798元。

另外為呼應聖誕節，肯德基同步推出「紐奧良烤全雞」，使用由紅椒粉、胡椒、洋蔥粉等十餘種辛香料調製的紐奧良風味醬料，將鮮雞醃製入味，燒烤後帶來皮酥肉嫩的滋味，也為餐桌迎來聖誕歡聚的氣息，每隻售價419元，需提前1日預購。