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全聯獨賣！桂冠「包餡小湯圓麻吉組」花生、芝麻控一次滿足

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
迎接冬至來臨，全聯自即日起推出眾多獨家與新品湯圓，堪稱史上最強陣容。圖／全聯福利中心提供
迎接冬至來臨，全聯自即日起推出眾多獨家與新品湯圓，堪稱史上最強陣容。圖／全聯福利中心提供

天氣一冷就想喝熱熱、吃甜甜！迎接冬至湯圓季，全聯福利中心自即日起至12月21日推出眾多獨家與新品湯圓，堪稱史上最強陣容，包含由桂冠和「櫻桃小丸子」聯名推出的獨家「包餡小湯圓麻吉組」，還有使用上等辻利抹茶的「Kenji健司 × 辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」、花生控不能錯過的濃郁系「福源花生湯圓」、「桂冠花生雙醬湯圓」，亦有名店香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」等；另針對喜歡鹹湯圓的消費者也有「佳味食品客家鹹湯圓」，以及簡單覆熱就可品嚐的「家傳水晶湯圓」等。

還可以趁12月11日至12月21日於「PXGo!全聯線上購」動動手指購買，經典傳統到創新嚐鮮的口味都可一次買到，還能透過轉贈功能送禮給遠方親朋好友，活動期間轉贈指定湯圓商品還可享100點福利點回饋，如果不想出門可以在家用小時達外送服務，最快1小時內就能把湯圓送到家。

今年在網路上已經掀起討論熱潮的桂冠「櫻桃小丸子」聯名包餡小湯圓麻吉組，全聯獨家販售，全台限量10萬盒，強調湯圓麻糬新吃法，一次送上最經典的芝麻與花生口味包餡小湯圓，將湯圓煮熟瀝乾後，裹上純粹焙香的花生粉或芝麻粉，一口吃下多種層次超滿足。

全聯發現，傳統花生、芝麻或鹹湯圓還是消費者冬至過節的首選口味，除了包餡小湯圓之外，像是「福源花生湯圓（紅麴皮）」、「桂冠花生雙醬湯圓」使用柔滑及顆粒2種經典花生醬，都是經典中變出新花樣。另外，全聯去年推出的超省事剪刀料理「家傳水晶湯圓」也好評再復出，只要覆熱就可品嚐，12月17日至12月30日限定販售，售價99元；而新上市的冷凍「佳味食品客家鹹湯圓」也掀起討論熱潮。

佳味食品客家鹹湯圓新登場，售價115元，2件172元。圖／全聯福利中心提供
佳味食品客家鹹湯圓新登場，售價115元，2件172元。圖／全聯福利中心提供
「包餡小湯圓麻吉組」強調新的湯圓麻糬吃法，將湯圓煮熟瀝乾後，再撒上花生粉或芝麻粉超邪惡。圖／全聯福利中心提供
「包餡小湯圓麻吉組」強調新的湯圓麻糬吃法，將湯圓煮熟瀝乾後，再撒上花生粉或芝麻粉超邪惡。圖／全聯福利中心提供
家傳水晶湯圓（780g/10粒），12月17日至12月30日限定販售，售價99元，限實體門市可購買。圖／全聯福利中心提供
家傳水晶湯圓（780g/10粒），12月17日至12月30日限定販售，售價99元，限實體門市可購買。圖／全聯福利中心提供
冬至是農民曆24節氣中最重要節氣之一，在冷冷的天裡熱熱吃暖胃，一家人團圓共享更暖心。圖／全聯福利中心提供
冬至是農民曆24節氣中最重要節氣之一，在冷冷的天裡熱熱吃暖胃，一家人團圓共享更暖心。圖／全聯福利中心提供
桂冠「櫻桃小丸子」聯名包餡小湯圓麻吉組，全聯獨家販售，全台限量10萬盒。圖／全聯福利中心提供
桂冠「櫻桃小丸子」聯名包餡小湯圓麻吉組，全聯獨家販售，全台限量10萬盒。圖／全聯福利中心提供

湯圓 桂冠 櫻桃小丸子

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