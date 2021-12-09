全聯獨賣！桂冠「包餡小湯圓麻吉組」花生、芝麻控一次滿足

天氣一冷就想喝熱熱、吃甜甜！迎接冬至湯圓季，全聯福利中心自即日起至12月21日推出眾多獨家與新品湯圓，堪稱史上最強陣容，包含由桂冠和「櫻桃小丸子」聯名推出的獨家「包餡小湯圓麻吉組」，還有使用上等辻利抹茶的「Kenji健司 × 辻利茶鋪抹茶芝麻燒麻糬」、花生控不能錯過的濃郁系「福源花生湯圓」、「桂冠花生雙醬湯圓」，亦有名店香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」等；另針對喜歡鹹湯圓的消費者也有「佳味食品客家鹹湯圓」，以及簡單覆熱就可品嚐的「家傳水晶湯圓」等。

還可以趁12月11日至12月21日於「PXGo!全聯線上購」動動手指購買，經典傳統到創新嚐鮮的口味都可一次買到，還能透過轉贈功能送禮給遠方親朋好友，活動期間轉贈指定湯圓商品還可享100點福利點回饋，如果不想出門可以在家用小時達外送服務，最快1小時內就能把湯圓送到家。

今年在網路上已經掀起討論熱潮的桂冠「櫻桃小丸子」聯名包餡小湯圓麻吉組，全聯獨家販售，全台限量10萬盒，強調湯圓麻糬新吃法，一次送上最經典的芝麻與花生口味包餡小湯圓，將湯圓煮熟瀝乾後，裹上純粹焙香的花生粉或芝麻粉，一口吃下多種層次超滿足。