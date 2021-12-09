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PChome 24h購物獨家預購OSIM電競天王椅S漫威限定款

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
本周末迎來雙12促銷高峰，PChome 24h購物全站狂撒10萬份專屬點數紅包，集結多大品牌祭超強特惠、獨家商品再下殺。圖／PChome 24h購物提供
本周末迎來雙12促銷高峰，PChome 24h購物全站狂撒10萬份專屬點數紅包，集結多大品牌祭超強特惠、獨家商品再下殺。圖／PChome 24h購物提供

今年漫威Marvel推出多部強檔片風靡全球，近期討論度最高的「蜘蛛人：無家日」將於12月15日在台上映，預估全台將掀起超級英雄熱潮。PChome 24h購物即日起搶先全台獨家預購「OSIM電競天王椅S漫威限定款」，分別推出蜘蛛人、鋼鐵人、美國隊長、經典黑等4款造型，打造漫威聯名刺繡腰枕，椅背設計更加入蜘蛛網、美國隊長五角星等圖騰，詮釋熱血漫威精神，且採人體工學座椅、加上坐墊震動按摩，讓玩家們沉浸遊戲的同時也能盡情享受放鬆。PChome 24h購物即日起搶先市場全通路、獨家開放預購價14,800元，也祭出兩款限量組合優惠：附贈頭枕及護眼樂限時下殺6.8折特價16,599元、附贈頭枕及震能量腰枕瘋搶價17,099元，下單登記送老四川鴛鴦湯底、登記再抽Dyson造型器。

本周末即將迎來雙12促銷最高峰，PChome 24h購物集中火力搶攻年底採購潮，即日起至12月12日狂撒10萬份PChome專屬LINE POINT點數紅包，活動期間更祭出多檔特惠，包括Dyson旗艦館下殺4.8折起；12月11日前P&G品牌周聯手LINE購物回饋7%，旗下品牌幫寶適、好自在、Ariel、海倫仙度絲等狂降4折起；12月13日前小米限量折價券天天搶、下單指定品最高再省3,000元。其他雙12熱銷爆品推薦AirPods Pro特價6,090元、ViewSonic 曲面電競螢幕激殺5.8折特價6,990元、任天堂Switch OLED精選主機11,980元、PChome獨家拭拭樂柴語錄純水厚型嬰兒濕巾12包組特價429元。

此外，近期氣溫持續偏低，入冬保暖好物狂銷，PChome 24h購物順勢加開「暖暖包專區」，備貨量充足，獨家推出日本小白兔暖暖包手握式24hr暖暖包限定3包組特價399元，還有熱門搶手商品像是PP波瑟楓妮石墨烯懶人塑崩褲2件組平均一件只要2,191元、3M雙人新二代發熱纖維可水洗暖冬被折後4,611元等。

任天堂Switch OLED精選主機，PChome 24h購物即日起至12月31日特價11,980元。圖／PChome 24h購物提供
任天堂Switch OLED精選主機，PChome 24h購物即日起至12月31日特價11,980元。圖／PChome 24h購物提供
AirPods Pro，PChome 24h購物即日起特價6,090元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
AirPods Pro，PChome 24h購物即日起特價6,090元，售完為止。圖／PChome 24h購物提供
OSIM電競天王椅S漫威限定款OS-8213M（美國隊長），PChome 24h購物即日起搶先市場全通路、獨家開放預購價14,800元。圖／PChome 24h購物提供
OSIM電競天王椅S漫威限定款OS-8213M（美國隊長），PChome 24h購物即日起搶先市場全通路、獨家開放預購價14,800元。圖／PChome 24h購物提供
日本小白兔暖暖包24hr手握式限定3包組（30片入），PChome 24h購物即日起至12月31日特價399元。圖／PChome 24h購物提供
日本小白兔暖暖包24hr手握式限定3包組（30片入），PChome 24h購物即日起至12月31日特價399元。圖／PChome 24h購物提供

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