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著迷《華燈初上》 李沐穿MIU MIU露腰裝致敬楊謹華？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影

年底是各種慶祝派對的熱門時期，不少人都會抓緊時間治裝，為自己準備帶點正式感的華服，盡情享受宴會的愉悅氛圍。MIU MIU也在此時推出節慶系列MIU MIU NUIT，並邀請台灣新生代備受矚目的女星李沐示範穿搭，展現帶有年輕活潑氣息的的優雅性感。

最近迷上熱門影集《華燈初上》的李沐，在MIU MIU NUIT發布活動上換穿兩套不同造型，其中一套銀色水晶綴飾短版上衣配荷葉滾邊長裙讓她笑稱自己好像《華燈初上》裡的慶儀（楊謹華飾）：「這套衣服不同角度會有不同的光澤折射，我很喜歡，而且它其實也很適合穿去婚禮，但如果參加的是閨蜜的婚禮，我想可能會被對方討厭，因為太亮眼了，根本就是去搶風采的！」她也大讚MIU MIU NUIT的衣服融合正式和休閒，讓大家也可以穿得很舒適。

明天剛好是李沐的生日，工作滿檔的她自曝早在一個月前就已經先跟經紀人請假了：「我應該會在家裡躺一整天！」雖然一心只想好好放鬆休息，但她也計劃好要請父母吃大餐，而且話鋒一轉馬上跳回主題：「年底餐廳好難訂，因為大家開始過節了，所以要快點治裝囉！」

「NUIT」在法文中是夜晚之意，所以MIU MIU NUIT系列推出了許多適合夜晚派對、晚宴的閃亮亮設計，從服裝、包款到鞋款、飾品配件等，都以水晶元素為裝飾主軸，偶爾搭配上珍珠，展現十足的女孩、女人氣息。有別於許多宴會造型的服裝特色，此系列特別強調休閒氛圍，在剪裁和布料的選擇上，以讓人可以放鬆、舒適穿搭的感受為主，像是丹寧外套、棉質T恤、寬鬆襯衫等等，都加上水晶元素，增添耀眼光澤。其他像是迷你包、手機殼等，也都有水晶或亮片裝飾，這種華麗細膩的點綴風格，也充分傳達出盡情裝扮的自由與樂趣。

李沐出席MIU MIU NUIT發布活動，穿上銀色水晶綴飾短版上衣配荷葉滾邊長裙，笑稱自己好像《華燈初上》裡的慶儀（楊謹華飾）。記者沈昱嘉／攝影
李沐出席MIU MIU NUIT發布活動，穿上銀色水晶綴飾短版上衣配荷葉滾邊長裙，笑稱自己好像《華燈初上》裡的慶儀（楊謹華飾）。記者沈昱嘉／攝影
皮革厚底德比鞋，36,000元。圖／MIU MIU提供
皮革厚底德比鞋，36,000元。圖／MIU MIU提供
水晶綴飾肩背短夾，48,000元。圖／MIU MIU提供
水晶綴飾肩背短夾，48,000元。圖／MIU MIU提供
水晶頸鍊，18,000元。圖／MIU MIU提供
水晶頸鍊，18,000元。圖／MIU MIU提供
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影
金屬拚色低跟鞋，31,500元。圖／MIU MIU提供
金屬拚色低跟鞋，31,500元。圖／MIU MIU提供
李沐穿絲絨短版上衣36,000元，拼接短版襯衫41,000元，絲絨短褲31,000元，亮片刺繡迷你手提包56,000元，珍珠漆皮涼鞋30,000元。記者沈昱嘉／攝影
李沐穿絲絨短版上衣36,000元，拼接短版襯衫41,000元，絲絨短褲31,000元，亮片刺繡迷你手提包56,000元，珍珠漆皮涼鞋30,000元。記者沈昱嘉／攝影
水晶胸針，11,500元。圖／MIU MIU提供
水晶胸針，11,500元。圖／MIU MIU提供
李沐穿絲絨短版上衣36,000元，拼接短版襯衫41,000元，絲絨短褲31,000元，亮片刺繡迷你手提包56,000元，珍珠漆皮涼鞋30,000元。記者沈昱嘉／攝影
李沐穿絲絨短版上衣36,000元，拼接短版襯衫41,000元，絲絨短褲31,000元，亮片刺繡迷你手提包56,000元，珍珠漆皮涼鞋30,000元。記者沈昱嘉／攝影
Matelassé皮革迷你手提肩背包，56,000元。圖／MIU MIU提供
Matelassé皮革迷你手提肩背包，56,000元。圖／MIU MIU提供
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影
水晶綴飾短版上衣10萬5,000元，水晶綴飾荷葉滾邊長裙14萬元，Matelassé皮革手提肩背包52,000元，水晶吊墜耳環15,500元，瑪莉珍漆皮高跟鞋36,000元。記者沈昱嘉／攝影
李沐穿絲絨短版上衣36,000元，拼接短版襯衫41,000元，絲絨短褲31,000元，亮片刺繡迷你手提包56,000元，珍珠漆皮涼鞋30,000元。記者沈昱嘉／攝影
李沐穿絲絨短版上衣36,000元，拼接短版襯衫41,000元，絲絨短褲31,000元，亮片刺繡迷你手提包56,000元，珍珠漆皮涼鞋30,000元。記者沈昱嘉／攝影

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