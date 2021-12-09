歡慶N°5百年送驚喜！香奈兒12月17日點亮高雄城市港景

1921年，香奈兒女士創造了N°5香水，至今2021年，N°5走過100年，至今仍為全球最知名的香水。當年香奈兒女士為該款香水取名時，即大膽前衛以數字「5」取名，也代表豐富的創造力。而香奈兒在今年舉辦一連串歡慶N°5百年活動，而在12月17日傍晚，將送來大驚喜，N°5將點亮高雄的城市港景，讓所有人都能看到N°5的驚奇展演。

香奈兒女士之所以將香水命名為N°5，據說，因為這是N°5調香師恩尼斯．鮑提供的第五號樣本，「5」也是她的幸運數字，通常也是發表系列作品的日期，如2月5日，或8月5日。

2021年，香奈兒為N°5歡慶百年，舉辦多樣的慶祝活動，如推出純白色系、帶點工業風格的5號工場限定系列，在全球部分城市也有5號工場展覽等。

台灣則在年底十分，12月17日傍晚，N°5將會點亮高雄城市港景，至於如何點亮，仍保密到家。