環球購物中心首推「年終大禮包」加碼3千送3百六大回饋

現正值百貨年度業績達成率期末考，為補足疫情三級警戒期間的業績空窗期，百貨在12月祭出加碼潮衝刺業績，繼新光三越首度在耶誕季加碼發紅包後，Global Mall環球購物中心也首次在12月推出「年終大禮包」加碼回饋六大好康，包括消費滿3,000元最高送300元電子商品禮券、100點折抵100元、集結萬件抗漲商品5折起、年菜早鳥預購7折起，搭配滿3,000元折200元、振興券周周抽萬元購物金、行動支付滿額贈，預計將帶動12月業績成長超過10%。

環球購物中心周年慶在五倍券激勵帶動下，客單成長3成，周年慶業績達8%成長作收，為延續周年慶後翻紅的買氣，加上要補上今年疫情數個月的業績短缺，首度在12月加碼祭出「滿額贈最高10%」等回饋。

趁著耶誕跨年採購旺季，自12月10日至12月19日全台七店指定專門店當日消費滿3,000元即可兌換200元電子商品禮券，若刷中信卡再加贈100元電子商品禮券，最高回饋達10%。另有，「1點抵1元」12月20日至12月25日單筆消費滿額即可以100點折抵100元(一般為100點折抵30元)；12月15日前iMall會員使用台灣Pay當日單筆消費滿500元，即可獲得100元電子商品禮券；12月25日前持紙本消費券，不限金額消費，周周抽萬元禮券。

近期掀起漲價潮，環球購物中心集結保暖服飾配件、運動服飾、居家布置換季商品、民生必需品等萬件商品5折起、買一送一，跟消費者一起抗漲。

新光三越首度在耶誕季加碼發紅包，12月8日起至12月26日推出「人人有禮千元紅包大放送」，只要是新光三越會員扣10點點數，免消費就可直接獲得1,000元電子抵用金等三重購物金回饋，12月8日至12月31日期間，於新光三越全台分店、新光三越App或熟客系統購物，皆可使用電子抵用金折抵消費，全館單筆滿5,000元可折抵500元；名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿10,000元折抵500元，會員獨享比照周年慶的購物回饋。