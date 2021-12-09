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「一心一罩」推絕美Pantone五行色系列、《魔法阿媽》聯名口罩
隨著口罩成為重要時尚單品，不同款式和聯名口罩也層出不窮，近期還吹起了充滿創意的復古風！由BEVY C.敏弱肌專用品牌聯合國際醫療大廠YTG易廷創立的口罩精品品牌「一心一罩婦幼醫療口罩」，最近推出台灣經典動畫《魔法阿媽》聯名款，喚起許多人心中溫馨懷念之情；另外也推出「Pantone五行色系列」，將風水哲學五行觀念結合時髦Pantone色卡，打造絕美的冬季流行色口罩。
曾引發無數熱淚、以台灣民間信仰與祖孫間互動為主題的《魔法阿媽》重新以4K修復版上市，勾起大家的童年回憶，動畫充斥著活潑逗趣的氛圍，更帶著台灣本土動畫獨特的溫暖和人情味。「一心一罩」《魔法阿媽》聯名款口罩選用了24個動畫經典場景製成，將這些令人難忘的感動畫面展現在口罩上，外包裝以阿媽的家為概念出發，紅磚瓦片片片堆疊，土角厝充滿懷念感，引發七、八年級生滿滿共鳴，收藏紀念價值十足。一盒20片（共24款隨機出貨）原價459元、特價429元。
在口罩吹起懷舊風的同時，「一心一罩」也運用五行風水概念，結合時尚界的色彩聖經Pantone色彩趨勢，推出「Pantone五行色系列口罩」，包含對應金、木、水、火、土的流金膚、孔雀木、玄武水、朱砂赤、鞍山褐等5種顏色，不僅演繹風水哲學的全新面貌，更完美融入流行眼光，色彩運用極具質感且實搭，為日常穿搭增添富巧思與氣質的個性品味。一盒30片（內含5色各6片）售價459元。
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