拍賣市場回春！佳士得2021秋拍成績出色超越疫情前2019

雖然疫情在2020年席捲全球，不過藝術市場的需求並沒有因此減少，而因疫情而促成數位工具的加速發展，也很快地讓逐漸恢復的全球經濟找到新的消費管道。香港秋季拍賣陸續結束，指標性的大型國際拍賣行佳士得（Christie’s）、蘇富比（Sotheby’s）的優異成績均回復到疫情前的水準，佳士得更超越2019年同期的表現。亞洲藏家的崛起，更讓香港成為紐約之外最受矚目的藝術中心。

上週末圓滿落槌的佳士得香港秋季拍賣共錄得成交總額達38億港元，為佳士得亞洲史上最高拍賣成交記錄，總體成交項目比率高達90%，共刷新35項世界拍賣紀錄。其中12月1及2日舉行的20及21世紀藝術系列拍賣中，Richter、巴斯奇亞、常玉等大師巨作都以破億成交，草間彌生、黃宇興等共24位藝術家締造新的世界紀錄，21世紀藝術日拍更取得白手套佳績。佳士得在洋酒與古玉珍藏的顯赫私人珍藏也都有100%完售，可見藏家對於藏品來歷的重視。

佳士得在拍後舉辦的線上記者會中也提到亞洲市場明顯全球化，其中學習力強大的千禧新世代買家數量增長29%，網路成交總額與2019年秋季相比增長4倍；持續成長的亞洲市場中，中國大陸、香港、台灣表現最優異。精品類別的包包、珠寶、鐘表的亞洲市場需求持續，除了佳士得再度刷新精品包包的拍賣紀錄並以精緻骨董時計耕耘市場，上週舉辦的富藝斯（Phillips）香港秋拍中，鐘表門類也創下亞洲拍賣史上首個「白手套」拍賣年度，珠寶拍賣年度成績也締造新紀錄。