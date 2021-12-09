根本小劇場！雅典表 X 寶鴻堂鐘表展 自動偶表太吸睛

最微小的事物裡，總藏著不容忽視、精湛巧妙的細節。創立175周年的瑞士高級製表品牌雅典表（Ulysse Nardin）將從12月10日（五）止，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦「頂級複雜工藝腕表」，從雙虎單問表、馳騁限量單問表、Royal Blue皇家陀飛輪腕表以致玫瑰金BLAST鏤空陀飛輪腕表，展現關於時間工藝的精妙呈現。

複雜功能中的自動人偶表，以可以動作的機關，為時間的運作帶來另類欣賞樂趣，例如本次展出的「虎虎生風」雙虎單問表以鉑金搭配黑色縞瑪瑙面盤，面盤上的雙虎則以白金打造，當自鳴裝置處於運作狀態時，其中一隻老虎會隨著報時打簧聲拍打前爪，同時沙漏裝置則呼應了自鳴裝至是否開啟，兩虎不必相爭、也可以是虎虎生風，定價432萬9,000元；類似欣賞樂趣的還有「馬到成功」馳騁限量單問表，兩匹駿馬的浮雕栩栩如生，同時肌理輪廓鮮明，錶款在跨越整點和半點將會自鳴報時，全球限量28只，定價同為432萬9,000元。