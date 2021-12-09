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根本小劇場！雅典表 X 寶鴻堂鐘表展 自動偶表太吸睛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
雙虎單問表的雙虎以白金打造，當自鳴裝置運作時，其中一隻老虎會隨著報時打簧聲拍打前爪，同時發出鳴響以指示當下時間。定價432萬9,000元。圖 / 雅典表提供
雙虎單問表的雙虎以白金打造，當自鳴裝置運作時，其中一隻老虎會隨著報時打簧聲拍打前爪，同時發出鳴響以指示當下時間。定價432萬9,000元。圖 / 雅典表提供

最微小的事物裡，總藏著不容忽視、精湛巧妙的細節。創立175周年的瑞士高級製表品牌雅典表（Ulysse Nardin）將從12月10日（五）止，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦「頂級複雜工藝腕表」，從雙虎單問表、馳騁限量單問表、Royal Blue皇家陀飛輪腕表以致玫瑰金BLAST鏤空陀飛輪腕表，展現關於時間工藝的精妙呈現。

複雜功能中的自動人偶表，以可以動作的機關，為時間的運作帶來另類欣賞樂趣，例如本次展出的「虎虎生風」雙虎單問表以鉑金搭配黑色縞瑪瑙面盤，面盤上的雙虎則以白金打造，當自鳴裝置處於運作狀態時，其中一隻老虎會隨著報時打簧聲拍打前爪，同時沙漏裝置則呼應了自鳴裝至是否開啟，兩虎不必相爭、也可以是虎虎生風，定價432萬9,000元；類似欣賞樂趣的還有「馬到成功」馳騁限量單問表，兩匹駿馬的浮雕栩栩如生，同時肌理輪廓鮮明，錶款在跨越整點和半點將會自鳴報時，全球限量28只，定價同為432萬9,000元。

全球限量18只的Royal Blue皇家陀飛輪腕表則展現了另類的設計巧思、並具通透之美。雅典表的製表大師詹姆斯比勒頓捨棄傳統用以固定陀飛輪的橋板，改以透明的藍寶石水晶橋板並搭配隱形上鍊機制，讓所有機芯、零件以致陀飛輪的運作，盡收眼底，定價為852萬9,500元。期間限定的表展將從12月10日起，直至12月20（一）止，為期10日，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦，地址為台北市松山區民生東路五段119號，每日11點起至晚上9點，更多資訊，亦可去電詢問：02-2766-7859。

表展將從12月10日起，直至12月20（一）起，為期10日，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦，圖中則為台北寶鴻堂鐘表忠孝店，亦有雅典表於此展出。圖 / 雅典表提供
表展將從12月10日起，直至12月20（一）起，為期10日，於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦，圖中則為台北寶鴻堂鐘表忠孝店，亦有雅典表於此展出。圖 / 雅典表提供
「馬到成功」馳騁限量單問表，全球限量28只，定價同為432萬9,000元。圖 / 雅典表提供
「馬到成功」馳騁限量單問表，全球限量28只，定價同為432萬9,000元。圖 / 雅典表提供
雅典表的製表大師詹姆斯比勒頓捨棄傳統的橋板，改以透明的藍寶石水晶橋板並搭配隱形上鍊機制，讓所有機芯的運作與美感盡收眼底。圖 / 雅典表提供
雅典表的製表大師詹姆斯比勒頓捨棄傳統的橋板，改以透明的藍寶石水晶橋板並搭配隱形上鍊機制，讓所有機芯的運作與美感盡收眼底。圖 / 雅典表提供
Royal Blue皇家陀飛輪腕表，全球限量18只，定價852萬9,500元。圖 / 雅典表提供
Royal Blue皇家陀飛輪腕表，全球限量18只，定價852萬9,500元。圖 / 雅典表提供

腕表 雅典

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