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全家便利商店、鮮乳坊推「桂芳鮮乳」！啟動愛心鮮乳券助弱勢兒童

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出「鮮乳坊愛心鮮乳券」募捐活動。即日起自12月28日消費者至全家便利商店門市透過200元的小額資助，就可認購2瓶「桂芳鮮乳」936ml及1瓶嘉明鮮乳210ml，協助弱勢兒童補充營養所需。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「鮮乳坊愛心鮮乳券」募捐活動。即日起自12月28日消費者至全家便利商店門市透過200元的小額資助，就可認購2瓶「桂芳鮮乳」936ml及1瓶嘉明鮮乳210ml，協助弱勢兒童補充營養所需。圖／全家便利商店提供

一年一度由經濟部中小企業處舉辦的「Buying Power社會創新採購產品與服務」得獎揭曉，全家便利商店積極與在地生產的社會企業合作，提供消費者便利取得健康安全食品的管道，今年更以1.5億元的採購力，第五度獲得「採購獎首獎」，為該獎項舉辦至今蟬連最多次首獎、連年獲得首獎肯定的企業。為慶祝獲獎並持續支持在地酪農，全家便利商店攜手鮮乳坊再推精品級好農鮮乳「桂芳鮮乳」936ml，同步發起「鮮乳坊愛心鮮乳券」募捐計畫，消費者至全家便利商店門市以200元的小額資助，就可愛心認購3瓶鮮乳給弱勢兒童家庭，

全家便利商店秉持在地採購支持社會企業，以及土地、動物友善的永續理念，2016年底獨家引進第一支從群眾募資嶄露頭角的鮮乳坊「嘉明鮮乳」，成為第一支上架便利商店的獨立農民品牌，讓在地優質酪農被看見，後續還與鮮乳坊合作開發鮮食和商品，包括Let’s Café鮮乳坊小農拿鐵、FMC鮮乳坊手作鮮乳蛋捲禮盒、鮮乳坊小農牛奶霜淇淋等。今年更攜手鮮乳坊首次跨界鹹食推出「海鮮明太子風奶香義大利麵」鮮食產品，以及在火鍋季推出「鮮乳坊鮮奶鍋湯底」，創新聯名大獲好評。

觀察到消費者對民生必需品及健康意識的需求，全家便利商店與好農品牌「鮮乳坊」繼嘉明牧場、許慶良牧場、豐樂牧場的合作後，更延伸觸角至以科技化設備高品質把關、推行友善農場經營模式的「桂芳牧場」，用行動支持精品級好農鮮乳。「桂芳鮮乳」堅持以單一牧場乳源不混乳的方式生產，入口前段帶天然香味、中段有果仁香氣，提供在地最純粹、天然的好品質。「桂芳鮮乳」936ml即日起至12月28日活動期間可享單件109元，兩件199元的優惠。

年末將至，全家便利商店與關懷弱勢家庭的財團法人中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」合作，推出「鮮乳坊愛心鮮乳券」募捐活動。即日起自12月28日，消費者至全家便利商店門市透過200元的小額資助，就可認購2瓶「桂芳鮮乳」936ml及1瓶「嘉明鮮乳」210ml，所募得的鮮乳將由安得烈慈善協會提供給弱勢兒童家庭，也能隨時就近至全家便利商店領取每日新鮮配送的好農鮮乳，預計將募集3萬筆「愛心鮮乳券」，協助弱勢兒童補充營養所需。

因應春節送禮需求增加，全家便利商店讓經典回歸，將上市兩周完銷達8成的過年限定「鮮乳坊手作鮮乳蛋捲禮盒」再次重現，預計12月15日開賣。「鮮乳坊手作鮮乳蛋捲禮盒」主打100％使用鮮乳坊鮮乳的高優質蛋捲，全程不加一滴水，符合Clean Label雙潔淨認證，售價399元，12月15日至2022年1月11日期間購買可享任選兩件9折的早鳥優惠。

全家便利商店好農鮮乳擴大發展推「桂芳鮮乳」，堅持以單一牧場乳源不混乳的方式生產，入口前段帶天然香味、中段有果仁香氣，即日起至12月28日活動期間可享單件109元，兩件199元的優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店好農鮮乳擴大發展推「桂芳鮮乳」，堅持以單一牧場乳源不混乳的方式生產，入口前段帶天然香味、中段有果仁香氣，即日起至12月28日活動期間可享單件109元，兩件199元的優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店經典回歸，將上市兩周完銷達8成的過年限定「鮮乳坊手作鮮乳蛋捲禮盒」再次重現，預計12月15日開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店經典回歸，將上市兩周完銷達8成的過年限定「鮮乳坊手作鮮乳蛋捲禮盒」再次重現，預計12月15日開賣。圖／全家便利商店提供
全家便利商店好農鮮乳擴大發展推「桂芳鮮乳」，堅持以單一牧場乳源不混乳的方式生產，入口前段帶天然香味、中段有果仁香氣，即日起至12月28日活動期間可享單件109元，兩件199元的優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店好農鮮乳擴大發展推「桂芳鮮乳」，堅持以單一牧場乳源不混乳的方式生產，入口前段帶天然香味、中段有果仁香氣，即日起至12月28日活動期間可享單件109元，兩件199元的優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店好農鮮乳擴大發展推「桂芳鮮乳」，堅持以單一牧場乳源不混乳的方式生產，入口前段帶天然香味、中段有果仁香氣，即日起至12月28日活動期間可享單件109元，兩件199元的優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店好農鮮乳擴大發展推「桂芳鮮乳」，堅持以單一牧場乳源不混乳的方式生產，入口前段帶天然香味、中段有果仁香氣，即日起至12月28日活動期間可享單件109元，兩件199元的優惠。圖／全家便利商店提供

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