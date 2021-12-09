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美出新高度！慕夏杯身上市 喝的行動藝術

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／7-ELEVEN提供
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今年12月18日將在中正紀念堂盛大開展的「永恆慕夏─線條的魔術」特展，自2020年由捷克布拉格市長宣布正式來台後，引起廣大媒體與粉絲熱烈討論，不僅捷克在台辦事處給予高度支持與期待，包含深受慕夏風格影響的台灣多位繪師也將一同參展，展覽獲得各界熱情響應，這次更與7-ELEVEN攜手合作，推出限定主題款杯身，包含CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠首次推出8款設計，將飲品化身成為「行動畫廊」，一邊欣賞大師經典作品一邊喝好茶，彷彿徹底置身在慕夏繾綣浪漫風格裡，度過悠閒充滿藝術熏陶的美好時光。

圖／7-ELEVEN提供
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這次慕夏主題展睽違超過10年再度來台，一次展出高達200多件展品，將主軸聚焦在慕夏及其藝術創作的基礎-「慕夏風格」的建立過程與對各國藝術家與設計師的影響力，更包含多幅原作、早期手稿、收藏品等。這次特展與7-ELEVEN合作，一次推出8幅知名畫作印製於杯身上，包含CITY TEA現萃茶的四幅畫作《茶花女》、《摩納哥 蒙地卡羅》、《綺想》、《藝術》系列〈舞蹈〉，為慕夏畫作中大量運用自然花卉植物為素材的作品，畫中女性唯美脫俗，讓整體杯身充滿浪漫氛圍；CITY PEARL珍珠則與慕夏的《寶石》系列作品結合，以不同形象女性來比喻不同寶石特色，宛如珠圓玉潤的珍珠系列飲品－濃蜜黑糖玉的黑糖珍珠、清甜蔗香大白玉珍珠，象徵珍珠系列就像是極品寶石，高品質的製程、充滿多層次香醇口感。

圖／7-ELEVEN提供
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憑杯身至展覽現場購票享50元優惠

慕夏主題杯身將於12月15日起全台7-ELEVEN設有CITY TEA現萃茶或CITY PEARL珍珠的門市上市(CITY TEA現萃茶限指定門市販售)，凡持主題杯身或杯套至「永恆慕夏─線條的魔術」特展現場購票，即可現抵50元(門票原價350元，每個杯身和杯套限兌換乙次)；此外，於開展時間12月18日起至特展觀展，還可獲得CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠、CITY PRIMA精品咖啡買一送一兌換優惠劵，數量有限，送完為止。更多活動詳情敬請關注官方粉絲團瘋活動官網查詢。

捷克 藝術家

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