大湖草莓上市開園 苗栗農改場掛保證最安全的水果

苗栗縣大湖鄉草莓一年創造10億元以上的商機，今年是豐收年，品質比去年好，產量、價格平穩， 第一期、第二期花盛產落在元旦及春節假期，農委會苗栗區農業改良場呂秀英掛保證是最安全的水果，縣長徐耀昌等人今天採果宣布大湖草莓上市開園，歡迎全國遊客。

大湖鄉草莓種植逾400公頃，有草莓王國美稱，徐耀昌、呂秀英、立委賴香伶，及大湖地區農會理事長劉興政、總幹事徐欽志等人，今天啟動大湖草莓季，並展示今年新出品與嘉義「老楊方塊酥」合作研發的草莓方塊酥，及草莓雪花冰、草莓鬆餅、草莓水果飲等。

徐欽志說，大湖種植草莓50多年，帶動採果、加工、旅遊及住宿等商機，草莓季前後，經濟效益帶來大湖人的存款增加約10億元，今年草莓是豐收年，第一期、第二期花盛產落在元旦及春節假期，整個產季可以持續到明年4月，目前開盤價每台斤450元。

「大湖草莓是最安全的水果！」呂秀英掛保證，她說，大湖得天獨厚，早晚溫差大，適合種植草莓，近年氣候變遷，農改場因應開發，2019年發表戀香新品種，可以減少衝擊，甜度還可以高達16度，此外，農改場近年來在大湖推草莓有害生物綜合管理（IPM）非常成功，使用驅鳥器、費洛蒙，及草蛉、瓢蟲等生物防治病蟲害，外界不要誤解草莓很毒。